El detingut és un exjugador de rugbi, i la víctima un empresari

La policia ha detingut aquest dilluns al matí l’exjugador internacional de rugbi Waki Tchatokey, d’origen togolès, com a presumpte responsable de la mort d’un empresari d’origen francès, Michel Duet de cinquanta-sis anys, per a qui havia treballat. Segons publica Poble Andorrà, els fets han tingut lloc aquesta passada matinada, cap a les quatre, en una urbanització de Vila a Encamp, concretament en una de les cases de la pleta Vila del Sol. Suposadament els dos homes tenien una disputa per un deute, ja que Tchatokey havia treballat per a Duet en l’empresa d’informàtica.



Una disputa laboral hauria portat el sospitós a forçar la porta de l’habitatge de la víctima. Dins de la casa s’hauria trobat a la dona a la qual hauria ruixat amb un esprai, tot i que ha pogut fugir.