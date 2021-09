Detingut un home de 61 anys per duplicar el límit penal d'alcoholèmia i encarar-se als agents

Andorra la VellaLa matinada de divendres, a dos quarts de dues, un home de 61 anys va ser detingut per delictes contra la seguretat del trànsit, per donar positiu en el control d'alcoholèmia, i contra la integritat física i moral, l'honor i la funció pública, per encarar-se als agents. L'arrestat, resident al país, va donar un resultat positiu amb una taxa d'1,59 grams d'alcohol per litre de sang, quan el límit penal se situa en 0,80. Durant el control rutinari, l'home va reaccionar “de manera desproporcionada” contra els agents, segons el comunicat difós aquest dilluns pel cos de Policia.

Durant la darrera setmana, entre el 30 d'agost i el 5 de setembre, la Policia ha detingut 13 persones, set de les quals per delictes contra la seguretat del trànsit. Pràcticament totes les detencions, excepte una, han estat de matinada i en controls rutinaris. L'única no practicada de matinada va ser dissabte a la tarda, a les 16.40h, perquè un home resident va donar positiu de 0,96 g/l després d'haver patit un accident amb danys materials. Un altre dels arrestos va ser el passat 31 d'agost, quan la policia va detenir un resident de 19 anys que va donar positiu en la prova de tòxics salivar, a més de trobar-li un gram i mig d'haixix.

De la resta de deteccions, per altres delictes, destaca la practicada el passat 30 d'agost a un home resident de 24 anys, per un presumpte delicte contra l'honor, per injúries, i la funció pública, per resistència i desobediència als agents. Segons informa el mateix cos de Policia, dos joves haurien agafat una motocicleta a la via pública i li haurien causat danys. Els agents són requerits i se'ls facilita la descripció dels dos joves, que són localitzats a dos quarts de deu del vespre en un lloc pròxim on han causat danys a la motocicleta. Un d'ells, el jove que acaba detingut, té “un comportament irrespectuós i desafiant” vers els agents interventors, i per això acaba arrestat.