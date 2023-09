Detingut un home amb el carnet retirat a les sis de la tarda i passa la nit detingut al calabós

Andorra la VellaUn home que tenia el permís retirat durant dos mesos va ser enxampat per la policia a la frontera hispanoandorrana una setmana després de la retirada. L'home va ser detingut a les 18.35 i l’advocat es va poder reunir amb ell al voltant de les 21.00. Posteriorment, un agent de policia va procedir a l'entrevista on l'home va reconèixer tenir el permís retirat.

Tot i que s'havien fet els tràmits, l'home va estar detingut tota la nit amb la justificació que quedaven encara pendents de practicar diverses diligències, essencialment la seva declaració en seu policial, tot i haver reconegut en entrevista prèvia els fets dels quals se l’acusava. Concretament que estava conduint amb el permís de conduir suspès, element recollit en l’informe policial previ.

El seu advocat va presentar un habeas corpus, per detenció il·legal, a dos quarts de deu de la nit perquè considerava que no se'l podia mantenir durant la nit detingut sinó que se l'havia de posar a disposició judicial.

Totes les instàncies judicials, inclòs el TC, han rebutjat el recurs entenent que la policia disposa de 48 hores per mantenir una persona detinguda i per tant com no s'ha superat no hi ha detenció il·legal.