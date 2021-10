Detingut un home no resident de 59 anys acusat d’assetjar menors

Andorra la VellaLa policia ha detingut aquest divendres al vespre un home no resident de 56 anys com a presumpte autor de diversos delictes contra la llibertat sexual perquè hauria assetjat diversos menors. Una mare va posar en alerta els agents quan va difondre, per mitjà de les xarxes socials, el cas que la seva filla hauria patit. "Hi ha un home que es dedica a seguir a nens, de la seva boca diu que li agraden els nens i les nenes petites, de fet a la meva filla l'ha perseguit fins al portal i va intentar obrir-lo. També està a la sortida de l'Escola Andorrana de Santa Coloma i té una manera de parlar que no és molt adequada cap a menors", explicava la dona.

El detingut ha passat a disposició judicial aquest mateix cap de setmana.