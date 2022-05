Detingut per un intent de robatori a un vianant amb una arma blanca enmig del carrer

Andorra la VellaLa policia va detenir el dimarts de la setmana passada a dos homes residents de 18 i 25 anys com a presumptes autors d'una temptativa de robatori amb intimidació. Segons es desprèn del balanç policial fet públic aquest dilluns, els agents van ser requerits a les 23 hores per una baralla en un carrer d'Andorra la Vella i, en arribar al lloc dels fets, van constatar que un dels detinguts duia una arma blanca a sobre. Després dels corresponents interrogatoris, es va constatar que, minuts abans, els detinguts tractaven de robar un vianant amb intimidació. Després d'identificar els agressors i detenir-los, els agents van localitzar una bossa amagada que continua diversa mercaderia furtada.

Les autoritats també van controlar dijous de la setmana passada a Encamp a un home no resident de 60 anys com a presumpte autor d'una contravenció penal de furt i dos delictes contra la funció pública. En concret, el detingut havia accedit a un establiment obert al públic i, aprofitant que les treballadores no s'havien adonat de la seva presència, va obrir la caixa registradora mitjançant la clau que estava posada i va agafar part dels diners que hi havia a l'interior (uns 80 euros). En escoltar l'obertura de la caixa registradora, les empleades van aconseguir retenir el lladre fins a l'arribada dels agents.

Aquestes són dues de la vintena de detencions que el Cos de Policia ha efectuat durant la darrera setmana (del 9 al 15 de maig). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (3), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (6).

Precisament, entrant al detall de la tipologia d'altres delictes, aquest divendres policia va acudir pels volts de la mitjanit un local d'Andorra la Vella per a detenir un home resident de 61 anys com a presumpte autor d'un delicte contra a integritat física i moral. Segons relaten les autoritats, els agents van ser requerits en un local de restauració després que el client, posteriorment detingut, agredís una altra persona amb una ampolla de vidre, causant-li dues ferides sagnants al cap que van requerir diversos punts de sutura.

També hi ha hagut la detenció de dues persones per maltractaments als seus. En concret, la primera es va produir divendres a Escaldes-Engordany, quan un home resident de 39 anys fou detingut després maltractar la seva filla menor. L'home és acusat d'un presumpte delicte contra la integritat física i moral. En el segon cas es tracta d'una dona resident de 38 anys, també acusada dels mateixos càrrecs, després de maltractar el seu fill menor.

Finalment, les autoritats van haver d'acudir el divendres a la matinada (03.43 hores) a un local d'oci de la capital per a efectuar la detenció d'un resident de 27 anys acusat de colpejar a cops de puny a dues dones, les quals li recriminaven la seva actitud envers la parella del detingut. Després de ser controlat, la policia li va trobar a la butxaca de la jaqueta un embolcall amb 0,7 grams de marihuana.