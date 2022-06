Detingut un jove després de colar-se amb dos menors a un local d'oci nocturn per sostreure begudes

Andorra la VellaLa policia va detenir aquest dissabte a un jove resident de 18 anys per un presumpte delicte de furt amb força amb grau de temptativa. Segons relaten les autoritats, els agents van ser requerits als volts de la mitjanit a un local d'oci nocturn de la capital després d'assabentar-se que tres persones hi haurien entrat mentre l'establiment estava fora de l'horari d'obertura al públic. En arribar a l'indret, es va controlar a un menor a l'exterior, qui va assegurar que havia entrat a l'establiment amb altres dues persones. Una vegada dins, els agents van controlar la persona detinguda i també a un segon menor que va declarar haver accedit al recinte saltant per sobre de la porta principal del local.

Aquesta és una de les 19 detencions que el Cos de Policia ha dut a terme durant la darrera setmana (del 13 al 19 de juny). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat pública (1), contra el patrimoni (2), contra la seguretat del trànsit (7) i referents a altres delictes (9).

Al llarg d'aquest mateix dissabte 18 de juny, un home no resident de 28 anys també va ser controlat al Pas de la Casa com a presumpte autor d'un delicte de furt i sostracció de mercaderia. Els agents van ser requerits a les 11.43 hores en un establiment comercial de la vila encampadana després de l'alerta. En arribar al lloc dels fets i després de registrar el vehicle del detingut, la policia li va trobar 9 cartons de tabac i 19 ampolles de perfum, tot plegat amb un cost aproximat de 925 euros. En aquest sentit, tres homes no residents de 45, 26 i 22 anys van ser detinguts divendres com a presumptes autors d'un delicte de contraban quan intentaven passar per la duana amb 1.930 paquets de tabac.

En relació amb els delictes contra el tràfic jurídic, dos homes no residents de 38 i 21 anys van ser detinguts el dimarts de la setmana passada a Escaldes-Engordany i al Pas de la Casa respectivament. En el primer cas, l'alerta va arribar des del Servei d'Immigració després de rebre una sol·licitud per a l'obtenció d'una autorització de residència i treball amb documentació falsa, mentre que en el segon cas l'home controlat, després de marxar corrents davant l'alerta de la policia, va facilitar als agents una identitat diferent de la que va donar en un control anterior el 2017.

Malauradament, els delictes relacionats amb la violència de gènere també han tornat a fer acte de presència aquesta darrera setmana. Tal com es desprèn del balanç policial, un home resident de 31 anys va ser detingut dijous a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat, la intimitat, la inviolabilitat del domicili, la seguretat col·lectiva, la integritat física i moral i l'Administració de Justícia. Segons expliquen, l'home va accedir al domicili de la seva exparella i va començar a barallar-se amb la parella actual de la dona. En el transcurs del succés, l'home hauria mostrat una navalla amb la qual hauria amenaçat l'altra part. Així mateix, la policia apunta que el detingut es va desplaçar fins al domicili amb un vehicle mentre tenia el permís de conduir suspès per ordenança penal.

Finalment, també cal destacar els delictes contra la seguretat del trànsit. En aquest sentit, destaca la detenció d'un home resident de 60 anys per conduir i accidentar-se amb una taxa d'alcohol en sang de 2,40 g/l a les 17.25 hores. També va donar una taxa elevada un home resident de 31 anys que va ser controlat en un control rutinari a les 2.35 hores amb un resultat de 2,11 g/l.