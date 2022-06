Detingut amb més 16.000 euros per comprar tabac de contraban

Andorra la VellaLa policia va arrestar a un no resident de 22 anys per trobar-lo en possessió de 16.480 euros per comprar tabac de contraban. Així es desprèn del balanç de detencions que el cos d'ordre publica setmanalment, en el qual informen que els fets van tenir lloc divendres passat als volts de les nou del matí, quan els agents interventors van constatar la presència d'un grup de quatre persones a la vila encampadana, qui, en voler procedir a identificar-los van marxar corren.

Tot i l'escàpol, un dels joves, l'arrestat, va ser controlat per la policia, però, tal com indiquen, anava totalment indocumentat i va facilitar una identitat diferent de la que havia donat en un control anterior el 2017. Per aquest motiu, els agents el van detenir com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic i l'Administració de Justícia.

Aquesta és una de les actuacions més destacades que la policia va dur a terme al llarg de la setmana passada, quan va arrestar fins a setze persones per delictes contra la seguretat al trànsit i altres. En referència a les detencions per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues, el cos de seguretat va controlar nou persones, dues de les quals amb un resultat positiu d'1,93 i 1,82 grans d'alcohol per litre de sang (g/l).