Detingut en negar-se a pagar les consumicions en un local d'oci nocturn

Escaldes-EngordanyLa Policia ha detingut un total de 16 persones la darrera setmana, del 20 al 26 de juny, entre les quals hi ha un home que es negava a pagar les seves consumicions en un local d'oci nocturn.

El Cos de l'ordre va ser requerit per un establiment d'oci nocturn d'Andorra la Vella el 23 de juny a les 02.45 hores perquè un client -home resident de 50 anys- no volia pagar les consumicions. En intervenir, l'interessat va reaccionar de manera desproporcionada i va acabar sent detingut com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat -amenaces-, l'honor -injúries-, i la funció pública -desobediència-.

L'endemà, la Policia va ser requerida en una estació de servei perquè s'havia produït una temptativa d'agressió i va detenir un home resident de 21 anys que va desobeir les indicacions dels agents i va proferir diverses injúries.

Aquesta setmana també hi ha hagut dues detencions per delictes contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic: un home resident de 49 anys denunciat per una presumpta agressió envers la seva ex-parella, i la d'una dona resident de 26 anys en agredir l'altra part en una discussió de parella.

Per delictes contra el patrimoni s'han detingut dues persones, una dona resident de 33 anys i un home resident de 35 anys per diversos furts. Les detencions es van produir els dies 20 i 21 de juny en el marc d'assumptes judicialitzats.

També hi ha hagut un parell de detencions relacionades amb les drogues. La primera, la d'una dona no resident de 28 anys, va ser el dia 20 a les 11.40 hores quan accedia al Principat per la frontera del Riu Runer com a passatgera en un autocar de línia regular portant 0,8 grams de metamfetamina i 1,2 grams de marihuana. La segona detenció es va produir el dia 26 a les 03.44 hores a Encamp, per possessió de 0,2 grams d'èxtasi. Es tracta d'una dona resident de 20 anys, a qui també s'atribueix un delicte contra la funció pública en oferir resistència als funcionaris de policia.

D'altra banda, s'ha detingut un home no resident de 31 anys per desobediència a una ordre d'expulsió administrativa per un període de tres anys.

Finalment, hi ha hagut set detencions de conductors per delictes contra la seguretat del trànsit. Un d'ells va ser detingut en donar positiu a la prova de control de tòxics salivar i la resta per conduir sota els efectes de l'alcohol, presentant taxes d'entre 0,92 g/l i 2,38 g/l.