Detingut per no portar la mascareta i reaccionar de manera desproporcionada

Andorra la VellaLa policia va detenir aquest passat dimarts al Pas de la Casa a un home no resident de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'honor. El cos d'ordre va ser requerit pels aldarulls que un grup de joves estaven causant a la via pública. Quan se'ls va controlar, un dels joves no duia mascareta i no va fer cas a les indicacions dels agents sobre l'obligatorietat de dur-la. En el moment que se li va comunicar que seria sancionat, l'interessat va reaccionar de manera desproporcionada proferint injuries envers els agents, i per aquest motiu va acabar detingut.

Aquesta és una de les onze detencions que la policia ha efectuat durant la darrera setmana del 17 a 23 de gener. Concretament, hi ha hagut quatre detencions per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit i set per altres delictes.

També cal destacar la detenció d'una dona i un home residents, ambdós de 45 anys, el passat divendres a Andorra la Vella com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. A més, la dona també va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la intimitat, ja que s'hauria apoderat del mòbil de la parella i hauria compartit imatges i vídeos en una xarxa social sense el seu consentiment. Tal com informen des del Cos de Policia, aquesta situació hauria desencadenat una discussió amb agressions mútues.

El passat dimecres a la tarda, a la frontera hispanoandorrana es va detenir un home no resident de 54 anys que anava en un estat embriac i estava increpant a la resta d'usuaris de l'autocar de línia Andorra - La Seu d'Urgell. La policia va detenir l'interessat després que aquest reaccionés de forma desproporcionada contra els agents interventors. D'altra banda, el dimarts hi va haver tres detencions. La primera va ser a un home resident de 63 anys com a presumpte autor d'uns delictes contra la funció pública i l'honor. La segona detenció va ser d'un home no resident de 32 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. Finalment, el dimarts a la tarda a la Massana, també es va detenir un home resident de 46 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic, després que aquest agredís la seva exparella a la via pública.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, el cos policial va detenir a un resident de 35 anys per una taxa d'1,55 grams d'alcohol per litre de sang, i també destaca la detenció d'un resident de 34 anys amb una taxa d'1,10 grams d'alcohol per litre de sang en una parada rutinària.