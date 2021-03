Detingut un noi de 19 anys per agredir el seu pare

Escaldes-EngordanyLa policia ha detingut aquest diumenge a Escaldes-Engordany un noi resident de 19 anys per agredir el seu pare. La patrulla que va intervenir en els fets va constatar que la víctima presentava un blau a la part esquerra del nas, una petita rascada a la part dreta del coll i una vermellor general a tota la zona del coll. Segons la policia, el fill hauria practicat una clau de coll al seu pare. El noi va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'ambit domèstic.

El cos d'ordre ha detingut dos homes més per aquest mateix delicte, el primer dels quals també aquest diumenge, a Sant Julià de Lòria. Es tracta d'un home resident de 49 anys, que hauria escanyat la seva parella fins a tallar-li la respiració, uns fets que hauria presenciat el fill menor. La segona detenció es va produir dimarts de la setmana passada a Arinsal, on un home no resident de 31 anys hauria tingut una resposta agressiva contra la seva parella després d'una discussió en un establiment hoteler. Segons el relat policial, l'home l'hauria agafat pel coll fortament i li hauria propinat diferents cops a la cara, ja que la víctima presentava marques de dits al coll, una contusió i una petita ferida sagnant al nas.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 8 al 14 de març). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (7), contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (6).

Falsa identitat

Pel que fa a altres delictes, la policia va detenir dijous de la setmana passada a Soldeu un home no resident del qual encara no se n'ha pogut esbrinar la identitat, com a presumpte autor dels delictes contra l'ordre socioeconòmic i la seguretat en el tràfic jurídic. Els agents van ser requerits en un establiment hoteler, on el detingut hauria fet efectiu l'import de l'estada a través d'una plataforma especialitzada en reserves hoteleres, i per fer-ho hauria fet servir les dades d'una targeta de la qual no n'és titular. A més, es va identificar amb una identitat falsa. Els agents van trobar en la seva possessió un DNI eslovac fals, i un DNI i un permís de conduir letó també fals, així com la citada targeta de crèdit amb una identitat també falsa.

Quant als delictes contra la salut pública, destaca la detenció a la Massana aquest cap de setmana d'un home no resident de 29 anys amb la intenció de consumir 0,6 grams de cocaïna a l'interior d'un turisme a la via pública. En aquest sentit, dos homes més (de 28 i 27 anys) van ser detinguts aquest cap de setmana a Ransol mentre es trobaven a l'interior d'un turisme en un aparcament d'un establiment comercial de la zona per tinença de 0,3 i 0,5 grams de cocaïna.