El detingut per pirateria digital és un resident espanyol que s'hauria embutxacat cinc milions d'euros

Escaldes-EngordanyEn el marc d’una Comissió Rogatòria Internacional provinent d’Espanya, el 9 de febrer passat, agents de la Unitat d’Investigació Criminal especialitzats en delictes econòmics i del grup de delictes tecnològics, en col·laboració amb agents de la Policia Nacional espanyola, van procedir a l’entrada i registre en un domicili radicat a Escaldes Engordany i a les dependències d’un despatx ubicat a Andorra la Vella. L’operació batejada a Espanya amb el nom de “Streamblock”, persegueix uns presumptes delictes contra la propietat intel·lectual i contra el mercat i els consumidors.

L’actuació tutelada per la Batllia es trobava focalitzada en una empresa localitzada a Andorra d’on s’emetia de forma il·legal continguts audiovisuals, subjectes a drets d’autor a través d’una aplicació denominada 'Mobdro', de la qual els usuaris havien realitzat més de 100 milions de descàrregues i el seu titular es lucrava dels ingressos generats per espais publicitaris inclosos –tant en l’aplicació com en la pàgina de descàrrega–, així com de pagaments realitzats per subscriptors en la versió Premium. Segons la Policia Nacional espanyola, hauria guanyat fins a cinc milions d'euros.

La investigació duta a terme a Espanya va permetre identificar un ciutadà espanyol resident al Principat com el creador de la citada aplicació 'Mobdro' i com a únic receptor dels beneficis obtinguts generats a través d’una societat de dret andorrà de la qual n’era l’administrador únic.

Les entrades i escorcolls van culminar amb la confiscació de nombrosos dispositius electrònics, ordenadors i telèfons mòbils, així com de documentació. A més, es va procedir a l’embargament de béns i es travaren varis comptes bancaris oberts a Andorra.