Detinguts set duaners francesos per blanqueig de capitals amb 6,5 milions d'euros en comptes bancaris del Principat

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 24 de juny de 2012, va ser notícia...

Entre el 19 i 20 de juny la Policia Nacional francesa ha detingut sis duaners en actiu i un recentment jubilat acusats de presumptes infraccions penals de robatori, associació il·lícita i blanqueig de capital a través del tràfic internacional de drogues.

Els agents treballaven a l'aeroport de Roissy Charles de Gaulle de París, on el mes d'abril es va sostreure una maleta amb una important quantitat de diners i que, suposadament, duien dos traficants de drogues que sortien cap a la República Dominicana. Les posteriors investigacions de la policia francesa porten a determinar l'autoria d'aquests fets i d'altres similars als duaners i s'assenyala que havien realitzat transaccions financeres a través d'un banc andorrà.

Durant la investigació, efectius francesos es desplacen al Principat per fer el control dels comptes bancaris dels implicats juntament amb membres del Grup de Deliqüència Organitzada i Blanqueig de l'Àrea de Policia Criminal. En aquest moment es bloquegen els comptes dels detinguts i es confisquen els béns que consten en els mateixos.

En aquests comptes s'han bloquejat 6,5 milions d'euros en diferents productes financers i s'ha embargat un apartament valorat en 485.000 euros al Principat. A més, a França els han intervingut 160.000 euros, 10.000 dòlars i diferents peces s'or.

Segons apunta el diari francès, Le Figaro, es podria tractar d'una associació de 'criminals d'uniforme', organitzada de forma sistemàtica per robar maletes amb diners. En el pitjor dels casos, assenyala, els funcionaris es podrien haver beneficiat de la seva posició per arribar a una connivència amb els traficants de drogues i fer els ulls grossos davant la possible arribada de carregaments de drogues. Aquest nexe s'explica, segons la investigació que recull el rotatiu, per les grans quantitats bloquejades i un estil de vida 'desproporcionat'.

El diari també explica que el director general de la duana, Jerome Fournel, ja s'hauria dirigit a l'Inspector en Cap per portar a terme una investigació administrativa el més completa possible per depurar responsabilitats. A més, assenyala que 'quan un funcionari està acusat, el procediment polític és la suspensió immediata' per evitar la pèrdua de credibilitat davant l'opinió pública.