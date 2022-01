Detinguts per la sostracció de quatre ulleres de sol en una òptica de la capital

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir aquest dissabte a Andorra la Vella a dos homes no residents de 38 i 42 anys com a presumptes autors dels delictes de furts, associació il·lícita, tinença de droga i lesions. Segons relaten les autoritats, els agents van ser requerits pels empleats d'una òptica ubicada a Andorra la Vella després que un dels individus detinguts posteriorment hagués sostret diverses ulleres de sol. A més, l'home també va agredir un dels empleats amb un cop de peu a l'alçada del pit quan el treballador l'intentava interceptar pel carrer.

Una vegada la policia va controlar l'agressor i també el seu acompanyant, així com el seu turisme, es va procedir al comís de quatre ulleres de sol, dos cartons de tabac, tres samarretes i una bossa de cartó folrada per evitar els sistemes d'alarma dels establiments. Tal com detalla la policia, la mercaderia procedia de fins a tres establiments diferents d'Andorra la Vella i està valorada en 964 euros. Així mateix, en efectuar el registre del turisme també es van decomissar 0,9 grams de cocaïna.

Aquesta és una de les 24 detencions que la policia ha realitzat durant la darrera setmana (del 3 al 9 de gener del 2022). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra el patrimoni (2), contra la seguretat del trànsit (15) i altres delictes (2).

D'altra banda, cal destacar que les autoritats també van procedir el dimecres 6 de gener a la detenció a Escaldes-Engordany d'un home resident de 46 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral, i contra l'honor -àmbit domèstic-. Els agents van ser requerits en un domicili particular per part d'una dona per una desavinença amb la seva exparella que va derivar en una agressió del detingut envers la requeridora.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, el mateix 6 de gener la policia va controlar dos homes no residents de 36 i 24 anys com a presumptes autors d'un delicte d'introducció d'estupefaents i conducció sota els efectes de les drogues. En el cas de l'home de 36 anys, el control es va efectuar a les 16.24 hores a la frontera del riu Runer quan accedia al Principat amb 1,5 grams de cocaïna i havent donat positiu a la prova de tòxics salivar. En el cas de l'home més jove (24 anys), la detenció va tenir lloc a les 21.10 hores també a la frontera del riu Runer quan accedia a Andorra amb 5 pastilles d'èxtasis i 0,6 grams de CBD. El dijous 7 de gener la policia també va controlar un home no resident de 23 anys a les 9.35 hores quan intentava entrar al país amb 0,4 grams de ketamina i 2,3 grams d'haixix.

Finalment, quant als delictes contra la seguretat del trànsit, destaca la detenció dissabte d'un no resident de 29 anys amb una taxa de 2,05 g/l; la d'un resident de 62 anys a la una de la matinada del dia 4 i amb una taxa d'1,71 g/L; la d'un altre home no resident a les dues de la matinada del dia 6 i amb una taxa d'1,46 g/l, i la d'un resident de 29 anys a la una i mitja de la matinada d'aquest diumenge amb una taxa d'1,15 g/l i un resultat positiva a la prova de tòxics salivar.