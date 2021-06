Detinguts per sostreure tabac valorat en més de 1.600 euros

Andorra la VellaLa policia va detenir dissabte a Andorra la Vella, dos homes no residents de 27 i 30 anys, com a presumptes autors de furts continuats de mercaderia. Els agents van ser requerits per part de membres de seguretat d'un establiment comercial, ja que els dos homes havien sostret cinc cartons de tabac (una mercaderia valorada en 150 euros). Efectuada una enquesta més acurada, la policia va poder vincular els detinguts en diferents sostraccions de tabac fetes els dies 22, 23 i 30 de maig i el 6 de juny d'enguany, quan els dos detinguts haurien sostret un total de 54 cartons de tabac d'un valor de 1.670 euros (preu de cost).

Segons indica la policia els dos homes formarien part d'un grup organitzat amb un objectiu concret, la sostracció de mercaderia, ja que la seva forma d'actuar és "programada, ràpida i conjunta", i sembla que cadascun d'ells tenia un rol molt específic per aconseguir l'objectiu de furtar tabac.

D'altra banda, la policia va detenir dimarts de la setmana passada a Andorra la Vella un home resident de 43 anys, com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic, per agredit tant físicament com psíquicament a un menor d'edat.

Els agents també van detenir dilluns a Encamp un home resident de 39 anys, per possessió de 0,3 grams de cocaïna; 0,4 grams d'amfetamina i 0,4 grams de marihuana, arran d'un control rutinari.

Completen les nou detencions efectuades al llarg de la setmana passada l'arrest de cinc persones per haver donat positiu al control d'alcohol. Cal destacar la d'un home resident de 23 anys que va donar una taxa de 2,62 grams d'alcohol per litre de sang i que a més, va tenir una actitud "amenaçadora, injuriosa i desafiant" cap als agents, que havien intervingut arran d'un accident amb danys materials.