Detinguts per trobar-se una targeta de crèdit pel carrer i fer deu pagaments per valor de 128 euros

Andorra la VellaEls fets han tingut lloc aquesta setmana passada a Escaldes-Engordany, i els ha difós la policia en el comunicat de detencions setmanal d'aquest dilluns. Tres joves residents de 18, 21, i 24 anys, han estat detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic, per l'ús indegut d'una targeta de crèdit. Els fets es remunten al desembre passat, quan els serveis policials reben una denúncia del titular d’una targeta de crèdit per la seva pèrdua i posterior ús indegut. La enquesta efectuada permet la detenció dels tres interessats. Un d’ells va trobar la tarja de crèdit a la via pública i posteriorment van efectuar deu pagaments a diferents establiments i per internet, per un import total de 128 euros.

D'aquesta setmana passada també destaca la detenció de dos homes per violència domèstica. Dos homes -un no resident de 34 anys i un resident de 49 anys, són detinguts com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en un hotel d'Andorra la Vella. Els agents són requerits de matinada a la recepció de l'establiment, per l'agressió entre els dos clients. Es tracta d’una discussió de parella que deriva en una agressió mútua. A més, en el decurs de la intervenció, a un d’ells se’l troba en possessió de 3’5 grams d’haixix.

Més detencions. Aquest diumenge a la nit a Encamp han arrestat un noi resident de 19 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la vida humana independent i la seguretat col·lectiva. Els agents han estat requerits a la planta baixa d'un edifici de la parròquia encampadana per una discussió i posterior baralla entre dues parelles, la qual ha derivat en una agressió amb arma blanca per part del detingut envers l'altre home. Dos dies abans, la policia va detenir a Escaldes-Engordany un altre jove resident, aquest cop de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc en un domicili particular per una discussió entre pare i fill que va derivar en una agressió del detingut envers el seu progenitor, segons el relat policial.