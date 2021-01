Un de cada deu andorrans ja ha superat la Covid

Mentre Andorra espera l'arribada de les vacunes de la farmacèutica Pfizer contra la Covid-19 per començar a immunitzar la població, el ritme de persones que han estat infectades pel virus i posteriorment se'ls ha donat l'alta creix al país i ja ha superat una barrera simbòlica, la del 10% de la ciutadania. Durant les darreres hores s'han comptat per desenes, el nombre d'infectats que han passat la patologia. Aquest dimarts s'ha superat la xifra de 8.000 altes, més de 7.000 de les quals corresponen a la segona onada de la pandèmia. Això significa que més del 10% de la població del país ja ha superat el virus, que un de cada deu andorrans ja està immunitzat.



El percentatge, però, encara queda lluny de la xifra que convenen els experts, d'entre el 70 i 80% de població amb anticossos, per assolir la immunitat de grup. Una fita que només s'aconseguirà quan es deslloriguin les traves burocràtiques que impedeixen fer arribar al país les vacunes provinents de Madrid. Serà a partir d'aleshores quan, per fases, el personal sanitari comenci a aplicar els remeis a la resta de la ciutadania per assolir, probablement cap a l'estiu, la immunitat de grup a Andorra. Una immunitat que, d'altra banda, no serà completa fins que els països de l'entorn, primer, i la resta del món, després, també estigui immunitzada.



Tot i el percentatge d'andorrans que ha superat la malaltia, les xifres actuals mostren que la pandèmia encara té molta presència i molt activa al país. Gairebé 700 casos actius, una mitjana de més de 65 positius diaris detectats durant la darrera setmana i una taxa de reproducció per sobre d'1,3, la qual cosa significa que cada centenar de positius n'infecten 130 més. Si al país ara mateix hi ha gairebé 700 casos actius significa que cada dia estan en capacitat d'infectar 910 persones sanes. Xifres per no abaixar la guàrdia.