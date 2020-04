Les deu notícies més vistes durant el confinament

La crisi sanitària està generant un volum de notícies molt important i també comporta que siguin molts els ciutadans que vulguin estar informats de les darreres novetats sobre la situació. Des que es van decretar les primeres mesures restrictives de l'activitat, el 13 de març, les deu notícies més vistes a l'ARA Andorra han estat relacionades, precisament, amb el coronavirus. Les restriccions en la mobilitat, l'entrevista al científic i assessor del Govern Oriol Mitjà o històries particulars són els temes que han generat més visites al web ARA.ad.

El 14 de març es va publicar la notícia sobre l'anunci que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tenia previst anunciar l'endemà un ' tancament' de la frontera que impediria que els turistes arribessin al Principat. Llavors ja s'anunciava que els moviments de mercaderies, els sanitaris i de fronterers que haguessin de venir a treballar a Andorra no estarien afectats per aquesta mesura.

També sobre l'afectació a la mobilitat a les fronteres és la segona notícia més vista aquests dies. El 16 de març l'ARA es feia ressò del fet que la Unió Europea decidia extremar les mesures per contenir la propagació del contagi del coronavirus. Les polítiques que havien entrat en vigor a la frontera amb Espanya un parell de dies abans ara es traslladaven també a l'altra frontera.

En tercera posició trobem un vídeo, el que va triomfar a Itàlia i que també ha estat viral a Andorra. La filmació reflecteix la història del coronavirus, que parla als espectadors en primera persona.

L'acció de Molines Patrimonis de condonar les quotes d'arrendament mentre duri l’obligatorietat de tancament dels negocis, se situa en la quarta posició. La notícia explicava la decisió presa per aquest grup però també anunciava que d'altres propietaris tenien la voluntat de fer el mateix.

Les paraules de l'epidemiòleg català de l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Oriol Mitjà, que està assessorant el Govern en la crisi sanitària opinant sobre com està gestionant el Principat la situació es troba en cinquè lloc. L'epidemiòleg opinava que Andorra estava fent millor les coses que a d'altres llocs com ara Espanya.

651x366 L'epidemiòleg Oriol Mitjà. / ACN / JORDI PUJOLAR L'epidemiòleg Oriol Mitjà. / ACN / JORDI PUJOLAR

Les mesures de seguretat que han de seguir els clients quan van a comprar als establiments d'alimentació que estan oberts durant la crisi ha generat també molt d'interès entre els lectors. Utilitzar guants, mantenir la distància i pagar amb targeta eren alguns dels punts que recollia l'article.

El cas d'un fill d'un usuari del Cedre, que va explicar amb un vídeo penjat a les xarxes que el seu pare havia estat diagnosticat de coronavirus i lamentava la manca d'informació al respecte de la seva situació també es troba entre les més llegides.

Un altre vídeo, en aquest cas el d'uns joves que sortien a fer activitat esportiva malgrat l'obligació de restar a casa i que havia generat moltes crítiques a la xarxa, també ha generat moltes lectures aquests dies.

El 19 de març l'ARA es feia ressò d'una iniciativa que circulava per les xarxes i que demanava que un cop passada l'aturada de l'activitat els ciutadans optin per consumir al país. Entre les propostes, que la gent passi les seves vacances a Andorra.

L'anunci per part del Govern de les mesures derivades de la llei òmnibus, com per exemple la reducció de la quota del lloguer dels locals dels negocis, que va explicar el dia 20 de març el ministre portaveu, Eric Jover, tanca el llistat de les deu més vistes.