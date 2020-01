Les deu notícies més vistes del 2019

Fa pocs dies que s'ha acabat l'any i és el moment de fer un resum periodístic de tot allò que es queda enrere. Com és habitual, els successos ocupen un major nombre de llocs al rànquing de notícies més vistes dels 2019. Tot i això, també hi ha altres notícies curioses que han interessat als lectors, fenòmens naturals que han ocupat les portades dels diaris durant dies i imprudències que han acabat millor de l'esperat. Aquestes són, per tant, les notícies més llegides del 2019.

La notícia més vista pels lectors de l'ARA Andorra ens porta fins al mes de setembre, quan el patinador Thomas Geerdinck va publicar a les seves xarxes socials un vídeo on apareixien dos ciclistes cometent una infracció a la rotonda d'entrada al poble d'Encamp. Geerdinck, acompanyat del seu company de professió Jos de Vos, va agafar la rotonda en sentit contrari, provocant la frenada d'un vehicle que venia de cara. Una imprudència que gairebé acaba en tragèdia.

La segona notícia més llegida l'any passat té a veure amb un accident que va tenir lloc a la Massana i on es van veure implicats tres vehicles. El sinistre va provocar la mort d'una dona resident de 53 anys. Per la seva banda, la policia va detenir un home acusat d'haver provocat l'accident, ja que va intentar fer un avançament en un tram de línia contínua. El vehicle de la difunta va quedar totalment destrossat.

651x366 Bombers i policia al lloc dels fets. / M. R. F. Bombers i policia al lloc dels fets. / M. R. F.

La tercera notícia més llegida té a veure amb un jugador de l' FC Barcelona i les seves vacances a Roma amb la seva xicota andorrana, Pati Santacreu, a finals del mes d'octubre. El migcampista va penjar una imatge davant del Coliseu romà al seu compte personal d'Instagram, un fet que ha semblat curiós per als lectors de l'ARA.

651x366 Arthur amb la seva parella andorrana. / INSTAGRAM ARTHUR Arthur amb la seva parella andorrana. / INSTAGRAM ARTHUR

Andorra és un país de neu i els seus ciutadans esperen ansiosos cada hivern que la meteorologia tenyeixi el terreny de blanc. A principis de setembre s'anunciaven les primeres nevades al Principat i al Pirineu, deixant gruixos de fins a 25 centímetres. Les nevades van començar per sobre dels 2.400 metres, però al llarg de la mateixa setmana s'esperava que baixessin, puntualment, fins als 1.600.

651x366 Imatge d'arxiu d'una forta nevada a la zona de Canillo. / ARXIU ANA Imatge d'arxiu d'una forta nevada a la zona de Canillo. / ARXIU ANA

El 'top 5' de les notícies més vistes el tanca una tragèdia. Un resident portuguès de 53 anys i la seva dona de 55 van patir a l'agost un accident a l'N-122, al terme municipal de la localitat soriana de Matalebreras. El vehicle va sortir de la via pel lateral esquerre, el que va provocar que bolqués. El conductor va perdre la vida mentre que la copilot va resultar ferida greu.

651x366 Estat en què ha quedat el vehicle després de l'accident. / SORIA NOTICIAS Estat en què ha quedat el vehicle després de l'accident. / SORIA NOTICIAS

Un dels fets que més ha marcat l'any ha estat l'esllavissada que va tenir lloc a la zona de la Portalada el mes d'agost. L'acumulació de terra a la via va provocar que es tanqués l'accés amb Espanya durant sis hores i diversos danys materials a la façana del Centre comercial Punt de Trobada. La policia va habilitar un carril de pujada i un de baixada per a vehicles lleugers durant el temps en què va durar la retirada de les restes de l'esllavissada.

651x366 Una imatge de l'esllavissada a Borda Sabater. / ARA ANDORRA Una imatge de l'esllavissada a Borda Sabater. / ARA ANDORRA

La setena notícia més vista té a veure amb una parella de turistes francesos que venien a Andorra a passar uns dies de vacances. En entrar per la frontera hispanoandorrana, la Guàrdia Civil els va ordenar aturar el seu vehicle en veure una bandera catalana a la matrícula davantera. Els turistes havien afegit, a més, el número 66, que fa referència al codi del departament corresponent del vehicle, i tot just al damunt hi havia col·locada la bandera catalana sota el nom 'País català'. "No acceptava treure la bandera, però l'oficial de la Guàrdia Civil semblava tant furiós que vaig decidir arrencar-la", va declarar el conductor.

651x366 La duana espanyola. / ARXIU ANA La duana espanyola. / ARXIU ANA

Un altre dels temes que ha anat per a llarg va ser la detenció del president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Víctor Manuel Domingos Dos Santos, i el secretari general, Tomàs Gea, per presumpta apropiació indeguda de les ajudes procedents de la UEFA i la FIFA. La policia també va acabar detenint el tresorer de la federació en un cas que va estar batejat com a Operació Cautxú.

651x366 La sortida de la comitiva judicial un cop fet el registre a la seu de la FAF. / M. M. La sortida de la comitiva judicial un cop fet el registre a la seu de la FAF. / M. M.

La notícia que se situa en novena posició està estretament relacionada a la situada en la sisena. Els treballadors del Punt de Trobada, segons van declarar a l'ARA Andorra, van ser obligats a recollir les restes de runa que l'esllavissada de la Portalada va deixar davant de l'entrada del centre comercial. Personal de reposició, caixes, restauració i administració van haver d'anar a treballar per dur a terme les tasques de neteja.

651x366 Un treballador del Punt de Trobada retira restes de terra que va provocar l'esllavissada. / M. R. F. Un treballador del Punt de Trobada retira restes de terra que va provocar l'esllavissada. / M. R. F.

Per cloure el rànquing hi ha una notícia trista com és el testimoni de la Marta Alsina. El 2009 va veure com la seva vida se li truncava per una tragèdia que cap mare o pare hauria de viure. Va perdre el seu fill, de 19 mesos, a causa d'una meningitis. El va portar al metge d'urgències de l'hospital per un mal d'orella i ja no van poder fer res per a salvar-li la vida. "Mai m'havia passat pel cap que per un mal d'orella no tornaríem a casa", va explicar.