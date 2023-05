Deu propostes de cap de setmana per gaudir d'Andorra

Andorra la VellaProposta teatral ‘Temps era temps.. 1993!

Teatre de les Fontetes, La Massana / Divendres 5 de maig a les 20 hores

Temps era temps.. 1993 ! Des de la signatura dels Pariatges fins al referèndum que va donar llum a la Constitució, aquesta petita història de la transició andorrana vol explicar més de set-cents anys d’història en un llenguatge jove, accessible, familiar, i de vegades, una mica gamberro. Dos actors, dues actrius, un músic i una vintena de personatges, volen explicar de la forma més… més… menys…menys O sigui … De la millor forma possible tot els fets i dates importants, pràcticament des dels orígens de l’estat al segle XIII, fins a la modernitat de finals del segle XX.

Conferència ‘Cercant l’amor. 3 claus per a relacions plenes’

Hotel Roc Blanc, Escaldes-Engordany / Divendres 5 de maig a les 8.15 hores

La manera budista d’estimar. Un dels desitjos més profunds que es tenen és estimar i ser estimats. No obstant això, des dels petits desacords fins a les grans decepcions, “el mal d’amors” causa molta confusió, per la qual cosa aprendre a estimar veritablement és un dels objectius personals més importants de les persones. Durant la sessió s’aprendran ensenyaments i meditacions especials gràcies a la profunda saviesa de Buda, i es comprendrà que és possible estimar sense les cadenes de l’aferrament.

Festival internacional de pallasses

Teatre Comunal, Andorra la Vella / Divendres 5 de maig a les 21 hores

Sempreviva és el primer solo de dansa teatre de la directora i coreògrafa Mar Gómez. Un espectacle interdisciplinari amb música en directe que es mou entre el realisme i la paròdia. La sempreviva és una planta perenne molt resistent a les condicions més dificultoses de creixement. Una supervivent. Com la protagonista del nou espectacle de la Cia Mar Gómez, un personatge que planteja, en clau d’humor, la rocambolesca història d’una dona atrapada en els valors sexistes de la nostra societat actual. Una realitat en què conviuen, per un costat, l’ascendent impuls feminista i, per l’altre, un substrat cultural d’un sexisme recalcitrant. Dues realitats oposades que es manifesten en paral·lel. Una història de resistència i alliberament sobre els nostres propis límits, aquells dels que més costa escapar-nos.

L’última Ossa d’Ordino

Auditori Nacional d’Andorra, Ordino / Dissabte 6 de maig a les 20 hores

Es tracta d’un espectacle basat en una farsa burlesca popular interpretada a Ordino a principis de desembre per la gent del poble. Les danses que el componen formen un conjunt que enllaça amb la tradició més ancestral de les festes de l’os que trobem en molts llocs del Pirineu. Expliquen el cicle anual i de vida, de naixement, mort i renaixement, a través d’aquesta ossa, antiga divinitat, que cada any mor quan va a la letargia i reneix amb la vinguda de la primavera. A través del llenguatge de la dansa, 20 dansaires de l’Esbart valls del Nord fan una representació de 20 minuts de ball amb 13 coreografies amb una música creada expressament.

Mercat de la Vall

Centre Històric d’Andorra la Vella, Andorra la Vella / Dissabte 6 de maig a partir de les 11 hores

El primer dissabte de cada mes de maig a octubre, tindrà lloc el Mercat de la Vall al Centre Històric d’Andorra la Vella, a excepció del mes d’agost que durarà fins al diumenge 6. Un mercat en què el públic es trobarà productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri i tallers artesanals a les 12 h i a les 17 hores, realitzats per diferents comerciants i de temàtiques variades.

Espectacle ‘Les aventures de Tom Sawyer’

Prat del Roure, Escaldes-Engordany / Dissabte 6 de maig a les 19 hores

La renovada sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acollirà aquest dissabte vinent ‘Les aventures de Tom Sawyer’, un espectacle organitzat en partenariat entre el comú d’Escaldes-Engordany i l’ambaixada de França a Andorra i que s’adreça al públic familiar. La cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha destacat que es pugui gaudir “d’una comèdia musical que ha estat als grans teatres de París”, una proposta “d’alt nivell” i a un preu molt popular, deu euros. La cita serà aquest dissabte vinent a les set de la tarda.

Sortida de senderisme a la vall del Madriu

Engolasters, Escaldes-Engordany / Diumenge 7 de maig a les 8 hores

La ruta començarà a la font de la Closa, a Engolasters, pujant per un sender a través d’un bosc de pi negre, fins a arribar a coll Jovell. Es continuarà cap al refugi de Fontverd, situat a 1.939 m d’altitud, on es podrà descansar, esmorzar i fer provisió d’aigua. Des de Fontverd, es continuarà pujant tranquil·lament a través d’un terreny muntanyós, fins a arribar al pla de l’Ingla, des d’on es gaudirà d’unes impressionants vistes panoràmiques de la vall, i d’aquí seguidament al refugi dels Orris, a 2.265 m d’altitud. Des del refugi es continuarà pel sender que ens portarà a l’estany de la Bova, travessant prats alpins i roques. Es retornarà a la font de la Closa pel mateix camí de pujada.

Taller familiar ‘Dissenya la teva portada de llibre’

Museu Thyssen, Escaldes-Engordany / Del dissabte 6 de maig al diumenge 7 de maig a les 11.30, 12.30, 16 i 17 hores (dissabte) i a les 11 i 12 hores (diumenge)

El taller familiar “Dissenya la teva portada de llibre” portarà les famílies a descobrir el constructivisme rus, un estil artístic de principis del segle XX reivindicatiu i estètic, cabdal en el desenvolupament de l’art modern. Durant la sessió, els participants hauran de crear els seus dissenys de portades amb materials diversos com els retalls de revistes i la tipografia geomètrica, prenent com a inspiració l’artista Nikolai Sedelnikov, que podem trobar en la mostra expositiva actual. Activitat familiar a partir de 4 anys. Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Fira del bestiar d’Ordino

Poble d’Ordino, Ordino / Del dijous 4 de maig al diumenge 7 de maig de les 10 a les 20 hores

Fira concurs i subhasta nacional de mascles de raça bruna d’Andorra, acompanyat amb demostracions de xollar ovelles. En paral·lel mercat de productes artesanals i agroalimentaris, exposició fotogràfica “vides de muntanya”, projecció de l’audiovisual “Ramaderia a Ordino, passat, present i futur”, actuacions d’esbarts i música i folklore del Pirineu.

Espectacle ‘First’

Show Dinner d’UNNIC, Andorra la Vella / Dissabte 6 de maig a partir de les 23 hores

UNNIC presenta al públic una de les seves propostes més especials. Es tracta de ‘FIRST’, el primer espectacle del Show Dinner del recinte, que consistirà en un seguit d’actuacions que contindran diferents vessants artístics com el cant i el ball, però també altres de més circenses com són les acrobàcies i altres varietats. Es tracta d’un espectacle únic, atès que s’ha desenvolupat de manera exclusiva per a UNNIC. Així doncs, les dues hores i mitja de durada, entre les nou i dos quarts de dotze de la nit, seran irrepetibles, atès que la companyia només farà ‘FIRST’ fins a finals d’abril. Obert a tots els públics, l’espectacle està acompanyat d’un menú, a 80 euros, amb una gran varietat de plats: des de l’aperitiu amb la tartaleta de calamars, passant per l’entrant que serà una crema de tomàquet en branca, amb tàrtar de gamba, escuma de burrata i guacamole, i també ou a baixa temperatura amb sopa fumada de pescador. El plat principal és el bacallà confitat amb samfaina de cítrics i secret ibèric amb pasta tartufata, mentre que les postres es basen en una crema de rovell torrat amb ametlla.