Primer dia de treva, després d'una setmana negra

Després d’una setmana negra, amb nou morts en cinc dies i un augment de casos tant a residències com d’ingressos a l’hospital, aquest dimarts la notícia relacionada amb el virus SARS-CoV-2 és que pràcticament no s’ha mogut el nombre d’ingressos i que no s’han lamentat més defuncions. El Govern informa aquest dimarts, per mitjà del seu canal de Twitter, que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 4.410 persones –3.553 de les quals corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 72.



La pressió sanitària pràcticament no ha evolucionat des d'aquest inici de setmana. Hi ha 1.310 casos actius al país, dels quals 34 persones resten ingressats a planta de l’hspital Nostra Senyora Meritxell i 8 a l’UCI (7 dels quals requereixen ventilació mecànica). A la planta Covid-19 habilitada al Cedre hi ha 24 residents, tots del mateix centre sociosanitari.



Finalment, pel que fa a la població escolar, 51 aules estan sota vigilància activa –35 total i 16 parcial– i 29 en vigilància passiva.