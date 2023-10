Jo dic mai més' del dramaturg Ferran Castells arriba al Teatre Comunal d'Andorra la Vella aquest novembre

Andorra la VellaL'espectacle de teatre, vídeoart i música 'Jo dic mai més' es representarà a Andorra el 9 i 10 de novembre a les 20.30 h al Teatre Comunal d'Andorra la Vella, on també es realitzarà una funció per 4t d'ESO i 1r de batxillerat el dia 10 a les 11 h. Es tracta d'un espectacle creat per Ferran Castells i dirigit per Teresa Devant a partir d'alguns dels testimonis que van viure l'exili de la Guerra Civil en primera persona, però que vol portar-nos al present i fer una reflexió sobre el patiment que provoquen els conflictes armats a les persones.

L'actor català que protagonitza aquest monòleg, Ferran Castells, va començar a tenir la inquietud d'explicar el dolor que provoquen les guerres quan va començar a participar en les campanyes de "No a la guerra" durant la guerra d'Iraq. Tot havia quedat en un calaix fins que la pandèmia li va donar l'oportunitat de tenir temps per escriure un guió basat en relats reals de refugiats i construir així Jo dic mai més.

L'espectacle, produït per Lazzigags Produccions, ha rebut el suport de l'ICEC i del Govern d'Andorra, ja que participen diversos artistes andorrans en el projecte; Kic Barroc ha fet els arranjaments musicals, Lluis Casahuga la producció musical i Hector Más i Daniel Arellano les videoprojeccions.

'Jo dic mai més', forma part del projecte "Refugiats", el qual s'ha creat conjuntament entre Andorra i Catalunya. Cal Pal de la Cortinada ha produït l'exposició "Refugiats: Andorra país d'acollida", creada, entre altres, a partir dels dos llibres de Pau Chica publicats per Editorial Aloma. La col·laboració entre Ferran Castells, dramaturg i actor de l'espectacle, i Xavier Llovera, comissari de l'exposició, els porta a crear un producte transversal que pugui obrir camins per unir esforços i aconseguir un recorregut més gran al projecte general.