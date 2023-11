Diferències entre els impulsors de la manifestació per un habitatge digne

Andorra la VellaEl moviment que va coincidir en impulsar les manifestacions contra la situació de l'habitatge està vivint les primeres desavinences perquè l'escenari actual és diferent. Segons fonts properes al grup, hi ha una part d'aquells que van impulsar les primeres mobilitzacions que consideren que l'objectiu ja s'ha complert. Les mesures que s'aplicaran, com la renovació forçosa dels lloguers fins el 2027 i que no s'augmenti el preu d'aquells que estiguin pagant 8 euros per metre quadrat, són suficients.

Hi ha una part del col·lectiu, majoritària, que considera que s'ha de mantenir la lluita que s'ha començat. En aquest grup la idea és portar més enllà les protestes. Anar més lluny de l'habitatge i protestar pel cost de la vida i les dificultats que tenen moltes famílies per arribar a final de mes. I dins d'aquest corrent, hi ha una part que defensa que l'objectiu final ha de ser la creació del primer sindicat dels treballadors privats que sigui realment representatiu. I desenvolupar aquesta organització a l'escalf del moviment DenuniAND que ha aconseguit mobilitzar una quantitat important de ciutadans i conscienciar de les dificultats actuals a Andorra.