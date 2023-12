Dificultats de circulació entre Andorra i la Seu per branques d'arbres a la carretera

Andorra la VellaLa caiguda de branques a la carretera entre la Seu i Andorra ha comportat una situació de perill per als vehicles que hi circulaven. El fort vent a l'N-145 ha fet que es desprenguessin les branques d'arbres propers a la carretera i que ocupessin la via. L'escassa visibilitat en ser ja fosc feia encara més arriscada la situació. Conductors han sortit dels seus vehicles per treure les branques i evitar així potencials accidents a altres cotxes que circulaven per l'N-145.