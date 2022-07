Dimarts de les 11 a les 16 h cal utilitzar el túnel de Puymorens per anar o venir de França

Andorra la VellaEl Tour de França passarà dijous a prop d’Andorra i això farà que hi hagi afectacions viàries per a l’accés al Principat des de territori francès. De les 11 del matí a les quatre de la tarda, la RN20, la carretera de connexió entre Andorra i l’Arieja, estarà tancada. Per accedir al Principat caldrà venir per l’RN116 i el túnel de Puymorens. Mobilitat ha recomanat que si s’ha de viatjar dimarts es planifiqui.