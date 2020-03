La dinamització d'Ordino, en una fase estructural

Un dels punts principals del programa d'En Comú per Ordino en les eleccions del 15 de desembre era dinamitzar la parròquia. Després de dos mesos de mandat, el comú ha començat a treballar en aquest projecte i, segons ha indicat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, la idea és crear un pla estratègic de dinamització de la parròquia que funcioni els dotze mesos de l'any. Tot i així, encara no s'ha començat a treballar en aquest pla, el qual "ha de ser l'eix vertebrador de les diferents accions" que es desenvolupin en el sector turístic d'Ordino. "Hem començat a treballar amb l'estructuració general", ha manifestat el cònsol, qui assegura que estan dins dels terminis que es van marcar en un inici.

En la confecció d'aquest projecte, "hi ha diferents opcions sobre les persones que han de gestionar i pilotar aquest pla". Pot ser que sigui una persona de confiança del comú, la qual domini en profunditat aquesta temàtica o també es pot contractar a una empresa privada. Tal com ha reiterat Mortés, encara es troben en aquesta primera fase i "no tenim res tancat". A més, ha afegit que un cop el pla estigui definit, es reunirà la taula de dinamització que estarà formada pels sectors implicats de la parròquia com hotelers, comerciants, ramaders i Secnoa, a banda de membres del comú. "L'únic que hem fet és parlar amb els diferents sectors i ja han nomenat els representants a la taula".

Primer de tot s'ha de fer "un diagnòstic de la parròquia" que consisteix a recopilar informació i "anar marcant els eixos i la metodologia de treball de les reunions", ha declarat Mortés. A partir d'aquí la taula es reunirà i s'anirà marcant el calendari de les reunions progressivament "en funció de la feina que es vagi fent". En aquest aspecte, no ha pogut confirmar quan seria la primera reunió i l'únic que ha assegurat és que durant les trobades s'entrevistarà i es passaran enquestes, tant a nivell intern pels mateixos actors de la taula com també a turistes "per copsar les seves inquietuds i necessitats quan venen a la parròquia". A més, ha afegit que el més important serà detallar el camí a seguir. Tota aquesta feina de camp que confeccionarà el personal del comú, es traslladarà a la taula, segons ha comentat Mortés, qui ha afegit que tot el treball previ "haurà de culminar en unes accions concretes que s'implementaran segons prioritats".

En aquest sentit, el cònsol no s'ha volgut mullar sobre quines seran les primeres accions d'aquest pla, tot i que sí que ha assegurat que algunes es podran dur a terme aviat perquè no comportaran una despesa important. "Els resultats i les accions aniran venint sobre la marxa". D'altra banda, ha indicat que hi haurà alguns projectes en què s'haurà d'estudiar molt bé la manera d'implementar-los i també com "es tenen en compte de cara als pressupostos dels propers anys". Després de les crítiques per part d'algun membre de l'oposició per no incloure cap partida per projectes sobre aquesta dinamització, Mortés ha manifestat que si algun es pogués tirar endavant aquests anys, "sí que podria entrar en el pressupost", però que fins que no es tingui el pla estratègic definit i les accions clares, no es quantificaran en el pressupost. "Primer hem de saber quines accions volem fer, valorar-les i a partir d'aquí, incloure-les al pressupost".

Tal com ja ha deixat palès el cònsol en múltiples ocasions, l'objectiu final és convertir Ordino en un referent de turisme de muntanya i neu. Quant a les estratègies per fer-ho, a banda dels actors de la parròquia, també creu necessari complementar-se amb la resta de parròquies "per tenir una visió de país" i treballar conjuntament amb Andorra Turisme. Per últim, una part important del pla té a veure amb l'etiqueta de territori reserva de la biosfera. "Tindrem els resultats a finals de juny o juliol", i en el cas que s'acceptés la proposta, "ens permetrà posicionar la parròquia internacionalment", ha conclòs Mortés.