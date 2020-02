El director de la presó assumeix transitòriament les funcions de responsable de seguretat

Dos experts de l’administració penitenciària francesa han dut a terme aquesta setmana una auditoria externa al Centre penitenciari de la Comella. Una auditoria que el ministeri de Justícia i Interior va encarregar després que un pres s’escapolís el mes d’octubre passat. La primera conseqüència és que el director del centre assumirà transitòriament les funcions de responsable de seguretat.

L’informe final dels experts inclourà tant l’anàlisi d’aquest succés com recomanacions per aplicar al centre que permetin millorar-ne la seguretat i l’organització. Tot i que els auditors encara tardaran unes setmanes en fer arribar l’informe definitiu al ministre de la cartera, Josep Maria Rossell, aquest dijous van mantenir una reunió en la qual van traslladar-li les seves primeres impressions. Així, Rossell ja ha donat instruccions a la direcció del centre per tal que s’adoptin immediatament totes aquelles mesures de caràcter més urgent.

Entre aquestes, s’ha donat instruccions al director del centre per tal que assumeixi de forma transitòria les funcions pròpies de responsable de seguretat, a l’espera que en les properes setmanes es designi, seguint els procediments escaients, la persona que desenvoluparà aquesta funció.

També s’instal·laran més càmeres de seguretat en alguns punts determinats de la infraestructura, es faran canvis en el mobiliari o s’actualitzaran els protocols de funcionament a la presó, que inclouran simulacres periòdics.