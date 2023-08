El director de FEDA preveu tenir beneficis els dos anys vinents

Andorra la VellaEl director de FEDA Albert Moles ha anunciat que la companyia preveu tenir beneficis aquest any i l'any vinent. Això canvia la tendència després de les pèrdues de 20 milions que van tenir lloc l'any passat per l'encariment del preu de l'energia i el fe que no s'hagi repercutit directament sobre els clients. El 2021 també hi va haver pèrdues pel mateix motiu.

En declaracions recollides per Andorra Televisió, Moles ha indicat que FEDA ha aconseguit adaptar-se a la volatilitat provocada per la invasió a Ucraïna i creu que es passarà de dos anys amb pèrdues a què hi hagi beneficis. "Esperem tant al 23 com al 24 recuperar xifres similars a les que teníem fa 2-3-4 anys. I aquí una mica això. Estar preparats. Anar mirant el que passa", ha explicat Moles.

El director ha indicat que no està clar quina serà l'evolució dels preus de la llum a Andorra per als anys vinents perquè dependrà de l'evolució dels mercats. Respecte a possibles pujades ha comentat que "No sé si el 23, el 24. La realitat és que a mitjà termini l'energia elèctrica segurament serà més cara. Que és una mica el que es diu a tot arreu".