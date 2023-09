El director financer de Jocs, SA “La gent s’ha implicat en el projecte d’Unnic”

Andorra la VellaEl director financer de Jocs, SA, David Ribera, que destaca l’èxit de l’emissió d’accions populars, explica que la companyia treballa en una aplicació amb avantatges exclusius per als accionistes.

El procés de subscripció de les accions populars avança adequadament? El fet que s’estigui fent tot de manera digital ho està agilitzant?

Sí. Hem intentat fer el procés el més senzill possible, dins de les possibilitats, amb la intenció que les peticions es poguessin fer des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. No obstant, hi hauran passos, com ara en l’atorgament de poders notarials de representació, en el que es requerirà la intervenció física de la persona així com l’aportació de documentació addicional.

Recordi’ns els terminis per signar la documentació escaient i fer el pagament de l’import sol·licitat?

La data límit per aquells que ja han rebut l’acceptació per part de Jocs, SA de la seva petició és el 30 de setembre de 2023. En aquell moment, tota petició que no hagi estat acceptada i no hagi fet els desembors quedarà anul·lada donant lloc a la entrada d’aquelles peticions que van quedar en llista d’espera. Tenim present que estem a l’estiu i per tant prèviament a qualsevol anul·lació de petició ens posarem en contacte amb la persona per tal de confirmar-ho.

S’ha pogut donar resposta a totes aquelles persones que van sol·licitar accions populars?

El procediment de sol·licitud d’accions populars va ser un procediment automàtic i que registrava les peticions per ordre d’arribada. En aquest sentit tenim un equip destinat a contestar qualsevol dubte i recolzar aquelles persones que han necessitat ajuda.

Les persones que es troben en llista d’espera quan seran informades en cas que finalment quedi disponible alguna acció?

A part de la data límit del 30 de setembre comentada anteriorment és important tenir en compte que és un treball que s’està actualitzant dia a dia. La reserva a través de la nostra pàgina web (www.unnicandorra.com) era una sol·licitud de reserva d’accions i no era vinculant. A mida que enviem correus de confirmació ens podem trobar amb modificacions i anul·lacions. En aquest casos anem actualitzant i enviant segons ordre d’arribada a aquelles persones que estan en llista d’espera.

La culminació de tot el procés serà un cop els nous accionistes populars signin davant notari? Quan i com es farà aquest pas?

No. Són dos passos diferents. Un cop acceptada la petició i fet el desembors, la gent haurà de passar davant notari per signar uns poders de representació en nom del Consell d’Administració de Jocs, SA per tal de que els puguin representar davant notari el dia que es materialitzi l’ampliació. Aquests poders s’han de signar davant notari i els interessats podran reservar cita a la nostra web a partir d’aquesta mateixa setmana. En quant a la culminació del procés, aquest serà quan es materialitzi l’ampliació davant notari, prevista a finals d’any, i s’actualitzi al registre de societats els nous accionistes de Jocs, SA.

Tenen definits els avantatges de què gaudiran els accionistes populars?

Sí, els avantatges estan definits i el dia que la gent vagi al notari a fer l’atorgament de poders notarials de representació se’ls farà entrega de tota la informació i d’una targeta provisional per tal de que puguin començar a gaudir d’aquests avantatges. En diem “provisional” atès que està previst per més endavant que tots aquest avantatges estiguin disponibles en una aplicació que estem desenvolupant per UNNIC.

El de la venda d’accions populars ha estat un procés complex però, pel que em diu, tot un èxit.

Ens hauria agradat poder simplificar-ho més. La complexitat principal ha estat coordinar tot aquest procés tenint en compte els requisits i peticions de la notaria i la banca andorrana, els quals han prestat sempre la seva predisposició. Ens alegra afirmar que hem tingut moltes peticions el que significa que la gent s’ha implicat en el projecte i estem convençuts que serà tot un èxit. Volem aprofitar per agrair a la notaria i les entitats bancàries d’Andorra l’ajuda aportada i als sol·licitants per la confiança depositada en Jocs, SA.