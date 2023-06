La directora de l'APDA assegura que l'ens necessita més recursos

Andorra la VellaResmaPunjabi, directora de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), posa en relleu la manca de recursos i la necessitat de contractar, com a mínim, un inspector més i un tècnic internacional. La nova Llei Qualificada de Protecció de Dades (LQPD) ha implicat canvis importants al funcionament de l'entitat. S'han augmentat els expedients, les consultes i les obligacions establertes per la LQPD i, actualment, només es poden satisfer part dels requeriments. Tanmateix, destaquen que durant els darrers mesos s'han realitzat accions de difusió de la nova normativa, formacions i col·laboració amb la Universitat d'Andorra (UdA) per tal de millorar la seguretat quant a les dades.