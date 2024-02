Discòrdia a la CASS per la condonació del deute d'1,5 milions d'euros

Andorra la VellaAquest divendres la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) va reconèixer que va pagar per error 1,5 milions d'euros en els últims tres anys a persones que cobraven una pensió d'invalidesa del grup 1, és a dir, aquelles que podien continuar treballant. Segons es va exposar, l'explicació cal buscar-la en la manca de controls automàtics mensuals i que només se'n feien d'aleatoris. El Consell General va decidir aquest dijous condonar els 1,5 milions d'euros per tractar-se d'un col·lectiu especialment sensible. Segons ha informat RTVA, aquest diumenge, les representants dels assalariats de la CASS no comparteixen la decisió de condonar el deute i creuen que caldria revisar-la. Jacqueline Caubet considera que prendre aquesta mesura suposa un greuge respecte a altres persones que tenen un deute.