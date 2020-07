Els turistes pagaran la multa per no dur mascareta?

Tot just digerit el debat sobre l'ús obligatori de la mascareta en espais públics, ara la controvèrsia que reflecteixen les xarxes socials se centra en si els turistes, a diferència dels que resideixen al país, hauran de pagar o no la multa en cas de no dur la mascareta. Si bé la normativa no discrimina a l'hora de multar segons la procedència, i tant residents com visitants hauran de pagar els mateixos 100 euros en cas d'infracció, el fet que aquests darrers no l'hagin de pagar al moment els pot acabar evitant la despesa.

Ho va dir dimecres el ministre portaveu, Èric Jover: els turistes no hauran d'abonar la sanció a l'acte. Seran els policies o els tècnics del ministeri de sanitat, les autoritats habilitades per obrir l’expedient sancionador que acabarà en multa. A efectes pràctics significarà, que quan el procés sancionador hagi finalitzat, mentre que al resident a Andorra se li aplicarà la sanció, no està gens clar que es pugui cobrar al turista. Ja no serà al país i la multa no es pot enviar a un altre estat.

Segons els comentaris llegits arrel de l'anunci de la normativa, aquesta discrimina, doncs, entre la gent del país i la que ve de fora. Perquè uns l'hauran de pagar segur, i els altres, no.