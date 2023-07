Disculpes del cònsol dominicà per a Andorra per l'incident amb les autoritats a Barcelona

Andorra la VellaEl cònsol general de la República Dominicana a Barcelona i per a la comunitat dominicana d'Andorra, CésarBaltazarMéndez Pérez, va ser denunciat per la Guàrdia Urbana d'Hospitalet de Llobregat. Hauria tingut un accident i hauria intentat escapar del lloc dels fets, haver-se negat a fer les proves d'alcoholèmia. Els fets van tenir lloc la nit de diumenge a dilluns, segons la premsa espanyola. El vehicle que conduïa al cònsol portava la matrícula verda de "cos consular" va impactar amb un altre cotxe per accident. Segons els atestats, va intentar escapar del lloc de l'accident i van haver de ser els ocupants de l'altre vehicle els que van poder parar-lo posant el seu cotxe davant. Quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va arribar al lloc dels fets, l'home es va negar a fer les proves d'alcoholèmia.

Posteriorment, va enviar un comunicat en el qual explica que el dia 2 de juliol tornava de dinar amb uns amics i que, després d'un "insignificant frec" del seu vehicle amb el d'un tercer, es disposava a fer els tràmits pertinents i l'altre conductor va trucar la policia. Segons explica, van arribar els agents i, després d'identificar-lo, li van indicar que podia sotmetre's al control d'alcoholèmia o que podia refusar-lo. I va decidir refusar-lo pensant que no era obligatori, quan sí ho era, segons detalla. "De habersabido que, en mi caso, comodiplomático, era obligatoriosometerme a un procedimiento, comoes la detecciónde alcohol, en un proceso penal, lohabríahecho, pues no tenía, ni tengovoluntad de transgredir lasnormasdel Estadoespañol", especifica al comunicat.

També assegura que s'estan realitzant els tràmits oportuns per reparar el dany que va rebre l'altre vehicle. Tanmateix, demana disculpes a les autoritats de l'Hospitalet de Llobregat "per la seva ignorància". A la part final del comunicat agraeix el suport que ha rebut per part dels seus conciutadans.