Disminueixen els casos de grip i COVID-19

Andorra la VellaLes recents actualitzacions indiquen que el pic de contagis dels virus respiratoris va assolir-se a finals de l'any passat, tot i que encara es mantenen en nivells significatius durant aquest hivern. Segons les dades de Salut, corresponents a la setmana del 8 al 14 de gener, la taxa d'incidència s'ha reduït a 236 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 380 de la setmana anterior. Malgrat aquest descens, els contagis continuen sent elevats, destacant la grip amb xifres que superen amb escreix el llindar epidèmic.

Durant la darrera setmana, s'observa una lleu disminució en la incidència de les infeccions respiratòries agudes, amb el grup d'edat de 25 a 64 anys encara sent el més afectat, segons ha assenyalat el Ministeri de Salut. Respecte a la grip, la taxa d'incidència s'ha situat en 100,50 casos per cada 100.000 habitants, superant amb amplitud el llindar epidèmic establert en 18,14. Tot i això, es nota una petita disminució en comparació amb la primera setmana del 2024, quan l'afectació era de 115 casos.

Els casos notificats de la Covid-19 també mostren una lleugera caiguda, situant-se en 17,6 casos per cada 100.000 habitants, comparats amb els 19,6 de la darrera setmana. El Ministeri de Salut destaca que aquest comportament és consistent amb el patró analitzat en setmanes anteriors, amb casos que es presenten en petites onades amb una periodicitat de dues setmanes.

Per acabar, durant la setmana del 8 al 14 de gener, el percentatge de mostres positives ha estat del 15%. D'aquest total, gairebé el 60% han estat per grip A, seguit pel coronavirus amb un 25,9%, i Rhinovirus/Enterovirus i grip B amb un 3,7%, respectivament. És rellevant assenyalar que aquesta setmana s'ha detectat per primera vegada, en aquesta temporada de vigilància, la presència de la Grip B.