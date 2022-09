Es dispara la petició per construir pisos de venda i esquivar la limitació que s'aplica en vuit dies

Andorra la VellaXavier Espot va anunciar durant el debat d’orientació política que es presentava una llei a tràmit que limitarà la construcció de nous edificis d’habitatges destinats a la venda. Aquesta limitació s’aprova avui i durant un mes s’atura la concessió de nous permisos de construcció. Durant aquest mes, Govern i comuns s’han de posar d’acord en establir quins seran els criteris de limitació de l’edificació de pisos de venda que han d’estar relacionades amb la capacitat que tingui cada parròquia per assumir més població. Per tant, els criteris de quantitats d’aigua, disponibilitat energètica o xarxa viària seran importants per decidir quanta gent més pot viure en una àrea concreta.

Xavier Espot ha explicat avui que des del moment en el qual es va comunicar que avui s’aprovaria aquest projecte, que estarà en vigor d’aquí a vuit dies, es va produir una allau d’entrada de projectes en els diferents comuns. Les demandes són per edificar nous blocs de pisos abans que la limitació ho aturi a finals de la setmana vinent. Espot va comentar que s’havia d’actuar de forma ràpida per limitar al màxim els dies que hi haurà perquè es puguin entrar noves peticions d’edificació i evitar que la nova limitació perdi el sentit.