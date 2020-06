Es dispara la quantitat de droga requisada

La policia ha intervingut un total de 20.844 grams d’estupefaents a Andorra durant el 2019, el que representa un augment del 138,9% respecte a la quantitat requisada l’any 2018, la qual va ser de 8.724 grams. Aquest augment significatiu es deu a un major esforç dels agents per detectar grups vinculats al tràfic de drogues però també per un possible increment del consum. Segons ha publicat aquest dijous el departament d’Estadística, si la xifra del 2019 es compara amb les de fa deu anys, s’ha produït un augment del 277,1% respecte al 2009 (quan es van intervenir 5.528 grams). En tot cas, les dades de l’any 2019 se situen clarament per sobre de la mitjana de la darrera dècada, però també si es compara amb la mitjana dels darrers cinc anys.

Per tipus d’estupefaents, aquest any més de la meitat de la quantitat de droga intervinguda corresponen a la marihuana, amb un total de 13.639 grams, seguit del haixix i la cocaïna, amb 6.806 grams i 197 grams, respectivament, i les amfetamines, amb 156 grams. Molt més lluny queden l’heroïna (21 grams), l'MDA (12 grams), l’’speed’ i l’èxtasi (ambdós 5 grams) i els psicòtrops (3 grams). Per lloc d’intervenció, el 70,9% s’ha intervingut a l’interior del Principat, un 23,0% dels estupefaents han estat intervinguts a la frontera hispanoandorrana i el 6,1% restant ha estat intervingut a la frontera francoandorrana. El nombre de detencions amb imputació d’estupefaents a l’any 2019 ha estat de 191, un 2,1% més respecte a l’any 2018 (187 detencions). Un total de 87 detencions (45,5%) van ser efectuades a no residents, 60 a residents no andorrans (31,4%) i 44 a persones de nacionalitat andorrana (23,0%). Al llarg de l’any 2019 també s’han efectuat 1.438 controls amb intervenció de cànnabis i derivats, és a dir, un augment del +3,4% respecte a l’any 2018, i la major part d’ells (82,4%) s’han aplicat a no residents.

Balanç de detencions

De fet, durant l’any 2019 les tipologies d’infracció específiques més freqüents han estat per imputació d’estupefaents, seguit per imputació d’agressió física o psíquica en l'àmbit domèstic (89 detencions), per imputació de lesions i maltractaments físics fora de l'àmbit domèstic (39 detencions) i per imputació de furts, furts amb força o robatoris (20 detencions).

En xifres globals, la policia ha fet al 2019 un total de 1.051 detencions al país, xifra que representa un augment del 3,2% respecte a les practicades l’any 2018 (1.018). Aquestes detencions han suposat que 647 persones passin a disposició judicial, 403 persones no ho facin i 1 persona hagi estat detinguda per extradició. Per nacionalitats, la majoria de les detencions corresponen a la nacionalitat andorrana (33,8%), seguida de l’espanyola (28,7%) i la portuguesa (12,7%). Segons la situació de residència de les persones detingudes, el 33,8% són de nacionalitat andorrana, el 38,5% són residents d’altres nacionalitats i el 27,7% són no residents. Per últim, més de la meitat de les persones detingudes tenien entre 22 i 39 anys; el 34,1% entre 22 i 29 anys i el 25,7% entre 30 i 39 anys.

Balanç d’infraccions

A banda de les detencions, durant l’any passat la policia ha denunciat un total de 4.754 infraccions al Principat, xifra que representa una disminució del 0,9% respecte a les infraccions del 2018 (4.795). Del total d’infraccions enregistrades el 2019, 1.385 van ser denunciades i es troben pendents de resolució i a les 3.369 infraccions restants ja se’ls ha aplicat i resolt el procediment sancionador, el que suposa un augment del 3,7% i una disminució del 2,6%, respectivament, en relació a l’any 2018.

Per tipologies de conducta, s’han denunciat 1.935 delictes i 2.819 contravencions penals, de manera que la primera augmenta un 3,9% i la segona disminueix un 3,9% respecte a l’any 2018. Per contravencions penals s’entenen aquelles conductes antijurídiques que posen en perill algun bé jurídic protegible, considerat de menor gravetat i, per tant, no tipificat com a delicte. D’acord amb els títols del Codi penal, les infraccions més freqüents a l’any 2019 corresponen a les contravencions penals contra els interessos generals (1.340 infraccions), les contravencions penals contra el patrimoni (amb un total de 1.195 infraccions) i els delictes contra la seguretat col·lectiva (519 infraccions).

D’altra banda, al llarg de l’any 2019 s’han enregistrat un total de 412 infraccions per diferents tipologies d’agressions, el que representa un augment del 15,4% respecte a l’any anterior, de les quals més de la meitat han estat infraccions intencionades de lesions i maltractaments físics fora de l’àmbit domèstic (218). Tanmateix, s’han enregistrat un total de 1.463 infraccions de furt, delictes de furt amb força i robatori, i infraccions intencionades de danys, amb un augment del 0,6% respecte a l’any 2018.

Si s’analitzen les infraccions denunciades segons el lloc de comissió, la major part es localitzen a Andorra la Vella (34,5%), a la frontera hispanoandorrana (15,3%) i a Escaldes-Engordany (10,7%). Les localitzacions on més ha augmentat el nombre d’infraccions respecte a l’any 2018 són Ordino (35,3% més) i la Massana (28,8% més). En canvi, el nombre d’infraccions ha disminuït a Encamp (14,7% menys), a la frontera hispanoandorrana (13,2% menys) i a Sant Julià de Lòria (5,4% menys).