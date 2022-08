Es dispara el turisme 'càmper' a Andorra

EncampEl fenomen del turisme 'càmper' o 'nòmada' va disparar-se arran de l'arribada de la pandèmia i ha seguit expandint-se a posteriori. Viatjar i pernoctar en autocaravanes o furgonetes 'càmper' adaptades s'ha posat especialment de moda entre els joves del sud d'Europa, segons informacions de publicacions especialitzades. La mostra més evident és com s'han disparat les vendes de les furgonetes que es poden adaptar per pernoctar si es viatja. Fins i tot, s'ha convertit en habitual, segons les publicacions, que els joves utilitzin la furgoneta càmper com a mitjà de transport per al dia a dia i com mitjà de viatjar i pernoctar durant caps de setmana o vacances.

L'impacte de l'increment del turisme càmper es nota molt clarament a Andorra que és un destí 'ideal' per a aquest tipus de turisme que, a més, acostuma a buscar llocs de muntanya fonamentalment. El viatge des d'una part d'Espanya i de França no és especialment llarg i el Principat té una oferta molt àmplia per al turisme de natura. El fenomen es pot comprovar per múltiples indrets del país on es poden veure aparcades les furgonetes i autocaravanes amb una freqüència inèdita. Aquest estiu l'arribada d'aquest tipus de turisme ha anat a més amb el problema que pot suposar a vegades que els vehicles estiguin estacionats diferents dies en el mateix lloc.