El risc de rebrot es torna a disparar a Cerdanya i segueix pujant al nord de l'Alt Urgell

Després d'un dia de certa treva, amb una millora de les xifres, el risc de rebrot a Cerdanya torna a pujar i ho fa amb força. Segons les darreres dades ofertes pel departament de Salut, el risc de rebrot a la comarca és de 472,24, quan fa 24 hores era de 360. El que segueix baixant moderadament és la taxa de reproducció de la malaltia (Rt), que és la que indica a quantes persones pot infectar una persona malalta de covid-19. Així, si fa 24 hores era de 3,38, ara és de 3,35, tot i que segueix sent una xifra molt alta. Actualment, i segons les dades de Salut, a l'Hospital de Cerdanya hi ha un pacient ingressat per la malaltia.

Davant d'aquest empitjorament de la situació, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha emès un comunicat on ha indicat que l'Hospital de Cerdanya ha habilitat més llits d'aïllament per si fos necessari utilitzar-los i que tant el centre hospitalari com l'Àrea Bàsica de Salut "estan fent les proves diagnòstiques en aquells casos que ho requereixen, fent el seguiment de contactes i prenent les decisions sanitàries que pertoquen". Amb tot, ha deixat clar que "a dia d'avui, ambdós centres mantenen la seva activitat assistencial convencional".

Suspesos els actes públics a Puigcerdà

Piñeira també ha donat a conèixer que l'Ajuntament ha suspès la majoria d'actes públics que hi havia previstos per als pròxims dies i que es mantenen en contacte amb les autoritats sanitàries per si calgués emprendre noves mesures. També ha fet una crida a respectar les mesures de prevenció bàsiques, com són la distància interpersonal, l'ús de la mascareta, el rentat i desinfecció de mans, extremar les precaucions en el contacte social, evitar les trobades nombroses i seguir les directrius de les autoritats sanitàries.

Mentrestant, al nord de l'Alt Urgell, que és on hi ha l'altre gran focus de covid-19 a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot també segueix pujant i en les darreres 24 hores ha passat de 911 a 930. L'Rt es manté pràcticament igual, amb un lleuger ascens (d'1,57 a 1,58). Pel que fa a les hospitalitzacions, en les darreres 24 ha ingressat una persona al Sant Hospital, mentre que s'han detectat dos nous positius que s'han aïllat a casa. A hores d'ara, al Sant Hospital hi ha 5 persones ingressades amb covid-19 i a casa hi ha confinats 59 positius, una xifra inferior a la de fa 24 hores, quan n'hi havia 66. El que també comença a baixar són el nombre de persones aïllades per precaució, en ser contacte de risc. Així, si fa 24 hores eren 440, ara són 384.

Tot i que la situació continua sent força complicada, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha indicat que les dades inicials obtingudes al cribratge massiu que s'ha fet entre dimecres i divendres a la ciutat són positives, ja que de les primeres 190 mostres analitzades només una ha donat positiu. Una dada que Fàbrega ha qualificat de "molt esperançadora". L'alcalde ha detallat que entre el cribratge massiu i les proves que es van fer prèviament a determinats sectors s'han recollit 1.338 mostres, el que representa el 15% de la població de la Seu d'Urgell. Això, assegura, "ens permetrà fer una foto molt real de la nostra situació, ja que els resultats ens indicaran si tenim molts portadors asimptomàtics o no, i quina és l'actitud a seguir". Fàbrega també ha assenyalat que "les dades de la darrera setmana indiquen una millora, amb menys positius diaris i menys contactes associats", i s'ha mostrat esperançat que les mesures preses i la corresponsabilitat de la població permetin mantenir aquesta bona tendència.

Pel que fa a la resta de comarques de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot també ha pujat al Pallars Jussà i a la Val d'Aran. En el primer cas, la comarca manté un risc alt, passant de 138,8 a 158,1, i amb una Rt que també va a l'alça (d'1,69 a 1,79). A l'Hospital del Pallars, però, segueix sense haver-hi cap ingressat per covid-19. Pel que fa a l'Aran, el territori ha passat del risc baix (29,17) al risc moderat (63,46). L'Rt també ha crescut, tot i que segueix estant per sota de l'1, que és el desitjable (de 0,45 ha passat a 0,74). A l'Espitau Val d'Aran s'hi mantenen dos ingressats i una persona a l'UCI per covid-19. El Pallars Sobirà, mentrestant, no ha experimentat cap canvi i segueix amb un risc moderat (68,08) i una Rt d'1. L'Alta Ribagorça, mentrestant, es manté en risc zero, després d'un mes i més d'una setmana sense cap nou positiu.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat les darreres 24 hores, passant de 255,82 a 285,77 i es manté com la segona regió sanitària de Catalunya amb un risc més alt, després de la de Ponent. Pel que fa als nous positius, s'han confirmat 18 casos més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia ja s'enfila fins als 732.