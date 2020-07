Es disparen els contagis a Catalunya

Continua augmentant de manera preocupant el nombre de contagis nous per coronavirus a Catalunya. Segons les dades fetes públiques aquest migdia pel departament de Salut, aquest dijous s'han registrat 1.293 contagis nous en el còmput total –355 més que ahir–, i ja són 79.595 les persones que han contret la malaltia a Catalunya des de l'inici de la pandèmia.

D'aquests nous contagis, 372 corresponen a la ciutat de Barcelona, 304 a l'àrea metropolitana sud i 208 a l'àrea metropolitana nord. En total, la capital catalana i la seva àrea acumulen 884 dels nous contagis.

Per intentar frenar l'increment de casos, Barcelona ja prepara restriccions per limitar les activitats socials a les zones on es detecten més contagis. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha vinculat el creixement als espais d'oci i de relacions socials.

L'Hospitalet suma 123 positius

Pel que fa a l'Hospitalet de Llobregat –des d'aquest dimecres Salut també n'ofereix les dades desglossades–, augmenta el total de contagis fins als 3.720 (123 més que ahir). Segons la retrospectiva de casos que ofereix el departament de Salut, l'increment més important de contagis dels últims dies a la ciutat ha estat el 13 de juliol, amb 134, i el 14 de juliol amb 86.

El Govern ha aplicat algunes mesures als barris de la Torrassa, Collblanc i la Florida per evitar la propagació del virus, com ara demanar a la gent que no surti de casa si no és imprescindible.





178 contagis nous al Segrià

Per la seva banda, la regió sanitària de Lleida ha registrat 198 contagis nous, 178 dels quals a la comarca del Segrià, que ja n'acumula 3.763 des de l'inici de la pandèmia. Del total de nous casos a la comarca, 157 corresponen als set municipis que tenen un confinament més sever. En aquests set municipis, el total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 3.261, dels quals 2.659 corresponen a la ciutat de Lleida. La xifra de morts al conjunt de la comarca es manté en 140.

Salut també ha sumat quatre morts més al total de víctimes mortals, que s'eleva a 12.631. D'aquestes, 6.913 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari; 4.114 en una residència i 800 a casa. Els casos restants no estan classificats per falta d'informació.