Es disparen les inacutacions de psicòtrops

Segons dades que ha facilitat el titular d'Interior, Josep Maria Rossell, aquest dilluns durant la compareixença parlamentària és que aquest any hi ha hagut 86 detinguts per delictes relacionats amb els estupefaents front els 118 de l’any passat, a l’interior del país, als quals cal afegir els 13 de la frontera del riu Runer (front els 66 de l’any passat) i els quatre a la francesa (set l’any passat). Pel que fa a les incautacions, cal destacar que en quantitat hi ha en primer lloc la marihuana, amb 5.473 grams front els 13.630 de l’any passat i els 684 grams d’haixix (6.801 el 2019).



Malgrat aquests dos tipus d’estupefaents siguin els més quantiosos, cal destacar l’increment considerable de les incautacions de psicòtrops, que passen dels tres grams de l’any passat als 600 d’aquest any. El ministre també ha volgut fer referència a les catorze persones detingudes durant el cofinament, entre les quals cal destacar els quatre homes residents que van ser controlats a Juberri amb 3.153 grams de marihuana.



Arran de la presentació d’aquestes dades han estat diferents els consellers que han demanat al ministre per la lluita contra el consum i el tràfic d'estupefaents. Així, la consellera demòcrata Sandra Codina ha preguntat pels controls a les escoles i el ministre ha posat en relleu que al mes de gener es reprendran a les sortides dels centres escolars, especialment de secundària, on s’ha notat “molt consum i fins i tot venda de productes estupefaents” i, per aquest motiu, s’ha previst que aquests controls es duguin a terme amb l’ajuda de patrulles canines. A més, quan es reobrin els locals, també és previst que es facin rondes a les sortides d’aquests centres, ha avançat Rossell. El titular d'Interior també ha estat qüestionat pel conseller socialdemòcrata Carles Sánchez i per la consellera de Terceravia+Unió Laurediana+Independents Carine Montaner sobre el pla nacional contra les drogodependències i ha destacat que s’espera que al 2021 es pugui enllestir la seva revisió.