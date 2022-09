Es disparen les peticions per a nous apartaments turístics abans que entri en vigor la moratòria

Andorra la VellaXavier Espot ha anunciat avui que Govern ja ha entrat a tràmit la legislació que impedirà durant dos anys construir nous apartaments turístics. El text ha estat entrat pel tràmit d’extrema urgència per fer que el termini sigui el més curt possible i evitar que entri una allau de peticions en els propers dies que faci la mesura molt menys efectiva. Està previst que el dimecres que ve s’aprovi la llei al Consell i després hi ha un termini de vuit dies perquè sigui sancionada pels Coprínceps. Per dates, la moratòria es podrà aplicar a finals de la setmana vinent.

El temor del Cap de Govern està plenament justificat per la realitat que s’ha viscut avui al ministeri de Turisme. Un cop Espot ha anunciat la mesura aquest matí en el debat d’orientació política i immediatament ha començat a sonar el telèfon de propietaris que volien demanar informació per iniciar el procés per a convertir habitatges en apartaments turístics. Durant els deu dies vinents, excepte el cap de setmana, es preveu que hi hagi un flux constant de noves peticions. Un cop exhaurit el termini hauran de passar dos anys perquè Govern torni a permetre que un pis pugui utilitzar-se com a apartament turístic. Segons fonts del sector immobiliari, l’allau no només està vinculat a la moratòria de dos anys sinó que hi ha la percepció que quan es tornin a acceptar aquestes peticions les condicions seran molt més restrictives que fins ara. Això ha portat al fet que tots els propietaris que projectaven fer el canvi d’ús s’hagin abocat a fer-ho abans que finalitzi el termini.