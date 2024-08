Disponibles cinc places d'agent penitenciari

Andorra la VellaGovern ha aprovat el nomenament de tres agents penitenciaris en període de prova adscrits al departament d’Institucions Penitenciàries, dos dels quals ocuparan places vacants i un, una de nova creació.

D’aquesta manera, i una vegada superada la fase de formació, tots tres comencen la seva etapa de prova, que s’allargarà durant dotze mesos. Un cop finalitzat, si ho han fet de manera favorable, podran ser nomenats definitivament.

En paral·lel, es recorda que actualment hi ha oberta una convocatòria per cobrir cinc places d’agent penitenciari –quatre de nova creació i una per jubilació– per al departament d’Institucions Penitenciàries.

Les places convocades corresponen al nivell C1 del sistema de classificació del cos penitenciari, amb una retribució anual bruta de 26.608,54 euros, distribuïda en tretze pagues.

Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convocatòria o el recullin al Servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des dels webs www.tramits.ad i www.etramits.ad.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 20 de setembre del 2024. L’hora límit serà la del tancament del Servei de Tràmits d’aquest dia. El Departament d’Institucions Penitenciàries facilitarà la informació i els aclariments complementaris.