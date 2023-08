Disponibles nou places de monitor d'esplai a la Massana

La MassanaA través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el comú de la Massana va publicar aquest dimecres un edicte en el qual s'ofereixen nou llocs de treball de monitors per l'Esplai de mitja jornada com a funcionaris. Tota persona interessada a ocupar aquesta plaça s'ha d'adreçar al departament de Tràmits del Comú de La Massana per tal de conèixer les bases de la convocatòria i presentar la documentació corresponent. El termini per la presentació de les sol·licituds finalitza a les 12 h hores del dia 7 de setembre.