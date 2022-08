Disponibles quatre places al Departament d’Higiene de la capital

Andorra la VellaLa capital acusa la manca de personal al Departament d'Higiene, segons informa RTVA. Per això mateix fa publicacions regulars d'edictes al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) per buscar de cobrir quatre places per a feines de neteja a la parròquia.

Es recomana que les persones interessades s'adrecin a les oficines del comú o comprovin les places disponibles al web del BOPA.