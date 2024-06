Dispositiu policial especial per l’Andorra Mountain Music

Andorra la VellaLa Policia posa en marxa aquest cap de setmana un dispositiu especial de seguretat amb motiu de la celebració del festival Andorra Mountain Music, que tindrà lloc a l’aparcament de Grandvalira Resorts, al Tarter. Des del cos d'ordre recorden que, a més, es faran controls d’estupefaents en els accessos al recinte.

El desplegament policial preveu una quarantena d’efectius entre els que estaran sobre el terreny i els que es trobaran reforçant el despatx central. Estarà compost per agents i comandaments de la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat d’Intervenció Tècnica, la Unitat de Fronteres i Estrangeria, la Unitat de Seguretat Viària i l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal.

L’objectiu del dispositiu és garantir la seguretat de tots els assistents, en especial diumenge, quan s’esperen fins a 10.000 persones amb motiu del concert de David Guetta. La previsió per dissabte és d’un màxim de 3.500.

La presència policial en el festival s’ha coordinat amb l’organització, seguretat privada i la resta de serveis d’emergències i vetllarà per la seguretat dels participants tant a l’interior com a l’exterior del recinte, així com per una correcta evacuació del públic en l’esdeveniment més multitudinari que ha acollit el país fins ara. És per aquest motiu que aquesta evacuació es farà de manera esglaonada.

Per a les persones que optin pel transport públic, l’organització col·locarà indicadors i ha previst més personal a la sortida per anar canalitzant els assistents en funció de si es dirigeixen cap a Soldeu i el Pas de la Casa, o cap al sud del país. La Policia demana màxima prudència i precaució a la carretera a les persones que es desplacin amb vehicle particular un cop finalitzi el concert.

Aquest divendres al migdia s’ha celebrat la darrera reunió amb tots els actors implicats per acabar de repassar tots els detalls de l’operatiu que es desplegarà a la zona i que també preveu el reforç dels serveis d'emergències, Circulació, Protecció Civil, Mobilitat i la línia 3 d’autobús. A més, hi haurà busos llançadora entre el Tarter i Soldeu.