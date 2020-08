Un nou dispositiu òptic per predir complicacions en pacients de la Covid-19

L'esforç que s'està fent en l'àmbit de la recerca científica relacionada amb la pandèmia arreu del món no té precedents. Un dels últims exemples d'aquest esforç és el projecte Hemocovid-19, ideat per investigadors de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) en col·laboració amb metges de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Hemocovid-19 es basa en un dispositiu que mesura la salut dels vasos sanguinis més petits dels pacients amb l'objectiu d'obtenir informació clau per millorar-ne l'evolució.

El projecte va néixer durant la primera setmana del confinament en una pluja d'idees que va fer el grup de recerca de l'ICFO liderat per l'investigador Icrea Turgut Durduran, expert en dispositius òptics per diagnosticar càncer i per monitoritzar el funcionament del cervell en pacients de les UCI. "Vam llegir un estudi antic sobre la importància de la salut dels capil·lars en els pacients amb trastorn respiratori agut i vam posar-nos a pensar en un dispositiu que la pogués mesurar", explica l'investigador. Tal dit, tal fet.

Com que hi havia poc temps, els científics van adquirir un aparell ja comercialitzat d'anàlisi òptica de llum infraroja i, en poc més d'una setmana, van desenvolupar els algoritmes i els protocols necessaris per convertir-lo en un dispositiu capaç de mesurar l'estat de la microcirculació als capil·lars. "Un cop tinguem més dades, utilitzarem aparells que hem desenvolupat al laboratori amb l'objectiu d'augmentar la precisió de les mesures", apunta Durduran. A principis d'abril, ja disposaven de l'aprovació ètica de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, de manera que el giny es va començar a fer servir immediatament. "No m'hauria imaginat mai que en una setmana podríem passar de tenir una idea a desenvolupar material i enviar-lo als hospitals", diu Durduran.

Tecnologia portàtil i sense cables

L'aparell en qüestió és portàtil, de la mida d'un telèfon mòbil petit, funciona amb bateria, sense cables, i mesura la microcirculació al braç de manera no invasiva mitjançant l'emissió i anàlisi de llum de diverses característiques. Tal com explica Jaume Mesquida, metge consultor de l'àrea de crítics del Parc Taulí, "la microcirculació és una variable important per conèixer l'estat d'un pacient, no només de covid-19, i a dia d'avui cap UCI disposa de sistemes per mesurar-la".

Gràcies a aquesta tecnologia, es pot conèixer la quantitat d'oxigen que hi ha a la sang que circula pels capil·lars, el consum d'oxigen que hi ha a la zona estudiada, que dona una idea del metabolisme local, i, finalment, l'estat de salut dels capil·lars. Els resultats que s'han obtingut fins al moment han servit per validar el funcionament del dispositiu i per mostrar que és fàcil d'utilitzar en una UCI. De manera preliminar, també han permès comprovar que els pacients greus pateixen alteracions importants en el funcionament dels capil·lars.

L'objectiu principal del projecte és ara recollir prou dades perquè la mesura de la microcirculació permeti identificar aviat pacients amb pronòstic complicat. "Amb aquestes dades, es podrà fer una estratificació dels malalts en funció del risc de desenvolupar complicacions -explica Mesquida-. A més -afegeix-, el dispositiu també es podrà fer servir per mesurar l'efecte dels tractaments en els pacients de les UCI, no només de covid-19". Per tal d'ampliar la mostra de pacients i recopilar la quantitat de dades necessària, l'ICFO ha liderat la creació d'un consorci internacional format per onze socis d'Espanya, els Estats Units, el Brasil i Mèxic, en el qual hi ha hospitals i centres de recerca. El consorci, eminentment col·laboratiu i alineat amb la pràctica de la ciència oberta, està obert a la incorporació de nous socis.