Com un divendres qualsevol

El decret aprovat aquest dijous per la Generalitat de Catalunya, que des de les 6 hores d'aquest matí blinda el territori veí d'ingerències transfrontereres i prohibeix fins i tot la mobilitat entre municipis durant el cap de setmana, sembla que no ha arribat a algunes llars andorranes, que aquest divendres han procedit com qualsevol altre, i no han dubtat en fer la maleta per intentar creuar la frontera i passar el cap de setmana en alguna segona residència o en algun indret del país veí.



Si al matí la circulació ha estat fluïda i alguns usuaris han pogut creuar per fer tràmits financers o mèdics, des de primera hora de la tarda el trànsit s'ha disparat i una cua quilomètrica sobrepassava l'alçada del Punt de Trobada, formada per vehicles amb matrícules espanyoles i andorranes. Alguns usuaris tornaven als seus llocs d'origen i d'altres intentaven anar-se'n de cap de setmana.



El control duaner, vehicle per vehicle per verificar el motiu pel qual es volia entrar a Catalunya tampoc ha ajudat a fer més fluid el trànsit. La policia espanyola ha controlat que cada particular expliqués la seva situació: els catalans han de dur la declaració d'autoresponsabilitat, els transfronterers la targeta verda de residència i treball, i els andorrans alguna documentació acreditativa del viatge. En cas de no complir amb algun d'aquests requisits, els agents els han fet girar cua.



Recordem que, segons la normativa catalana, només es pot circular pel país veí per una causa justificada, com pot ser laboral, acadèmica o una emergència sanitària. El govern català ha advertit que ha desplegat patrulles dels Mossos d'Esquadra pel territori perquè verifiquin el compliment de les restriccions per part dels usuaris de la xarxa viària.