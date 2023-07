Diversand reclama facilitar el canvi de sexe per a persones transsexuals a Andorra

Andorra la VellaLa nova junta de Diversand considera que s'han d'aconseguir noves fites per a facilitar el canvi de sexe als transsexuals que vulguin fer aquest pas. Es tracta que "sigui un procés senzill", segons ha explicat a Andorra Televisió la vicepresidenta de Diversand Isabella Vargas. Un dels punts fonamentals és que la Caixa Andorrana de la Seguretat Social pagui el procés i, per tant, s'inclogui en la cartera de serveis de la parapública.

Per a Vargas cal fer que tot sigui el més fàcil possible per no "revictimitzar" la persona que decideix donar un pas tan important a la seva vida. Un altre dels punts determinants és aconseguir que per al canvi de sexe no calgui una visita prèvia a un professional de salut mental perquè determini que el transsexual no pateix una malaltia mental com a base del motiu pel qual vol canviar de gènere. Segons Vargas, "ningú ha de diagnosticar si ets home o dona perquè ser trans no és estar malalt. Si desenvolupa qulasevol trastorn és més per la no acceptació per part de la societat que pel fet de ser trans".