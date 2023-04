Divuit padrins escaldencs conrearan aquest any els horts per a la gent gran

Andorra la VellaEl comú d'Escaldes-Engordany ha acollit aquest dilluns al matí el sorteig dels horts per a la gent gran. Un total de divuit padrins podran conrear un any més les parcel·les facilitades per casa Sucarana. Aquesta és una activitat que permet passar una bona estona amb els companys i fer exercici.

El cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha agraït a casa Sucarana la cessió d'aquest espai, ja que permet a les persones grans fer una activitat a l'aire lliure i també gaudir de bones hortalisses. En el mateix sentit s'ha expressat Xavier Espot Miró, de casa Sucarana, que s'ha mostrat "encantat" d'oferir aquesta col·laboració. "Sabeu com és d'agradable conrear la terra i posar les hortalisses després a la paella", ha dit. Espot s'ha mostrat a l'espera que aquesta col·laboració es pugui mantenir en el futur.