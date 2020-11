Els docents no faran, d’inici, el cribratge a l’alumnat

“Ningú que no tingui les competències per fer-ho serà requerit per realitzar les proves”, ha replicat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, després que s’hagi traslladat a l’opinió pública el debat sobre si els docents hauran de realitzar o no els cribratges a la comunitat educativa, que s’emmarquen en els cribratges massius setmanals al 40% de la població que el Govern vol fer a partir de desembre. Salut pretén tenir la logística en funcionament a principi de desembre, “si pot ser durant la primera setmana doncs millor”, perquè tot l’alumnat passi les proves, i el dirigent ha insistit que els encarregats de fer-les no seran els docents, sinó que “es buscarà que ho faci el personal de l’àmbit de la salut”.



Tot plegat dependrà de si ja s’han comercialitzat i distribuït els tests d’antígens i les TMA en saliva, en comptes de les proves farigenasals que es practiquen actualment. “L’operativa s’està acabant de perfilar, però les tècniques diagnòstiques evolucionen molt de pressa i s’haurà de veure quines hi ha a principi de desembre. El nostre objectiu és que s’acabin fent tests en saliva perquè són fàcils de realitzar i molt menys molestos per als alumnes, però hem de veure com avança la ciència fins que ho implementem, per veure si les proves les ha de realitzar un professional de la salut o alguna altra persona que tingui coneixements per fer-ho”, ha argumentat Benazet.



Si a principi de desembre ja hi ha al mercat els tests de saliva, en funció de la casuística, “si aquests tests són baratíssims, es poden tenir a farmàcies i són molt fàcils de fer servir”, podrien facilitar-ne l’ús generalitzat.



En qualsevol cas, el ministre ha insistit que “cap docent es veurà obligat a una situació que el pot posar en una competència que no és la seva, no farem res que pugui perjudicar un docent, perquè preparem l’operativa amb ells”.