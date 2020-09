Els docents passen la prova abans de començar l'escola

Aquest dimarts ha començat el cribratge massiu al personal docent i vinculat als centres educatius per tal de preparar un retorn a l'escola sense contagis de Covid-19. Dels 2.500 docents que han estat cridats per fer-se els tests TMA i de seroprevalença, ja s'hi han inscrit uns 2.000, tal com ha explicat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. "Això suposa el 80% del total de persones cridades", ha recalcat.

Les dues proves s’estan efectuant en el mateix moment en l’'stop lab' habilitat a la 4a planta de l’aparcament Centre Ciutat d’Andorra la Vella, on 200 voluntaris treballen per fer el procediment. Entre aquest dimarts i dimecres, s'han de fer les proves els professors i altres professionals de l’ensenyança educativa andorrana, de l'espanyola, i també del personal de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

Pel que fa al personal del sistema educatiu francès, està previst que passin pels 'stop labs' situats a la 4a planta de l’aparcament Centre Ciutat d’Andorra la Vella el pròxim dia 7 de setembre. També estan convocats els que intervenen d’una o altra forma a la vida escolar, com membres d'associacions de pares i mares, i personal de menjadors o transport.

A partir del proper dijous 3 de setembre serà el torn dels alumnes que, separats per nivells educatius, aniran passant a fer-se les proves. Gairebé 9.000 alumnes estan cridats a fer-se els tests TMA i de seroprevalença entre els dies 3 i 12 de setembre. Els docents i estudiants universitaris estan convocats, de fet, la tarda del 12 de setembre. Com en el cas dels alumnes, la prova és voluntària. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha assegurat que "és difícil saber quantes persones finalment se sotmetran als tests, però esperem moure'ns amb uns valors similars als que vam tenir durant el cribratge poblacional".

En aquest sentit, ha fet una crida a la corresponsabilitat de tots per aturar la pandèmia i ha insistit, un cop més, en la necessitat de deixar els infants a casa si presenten algun símptoma que pugui encaixar amb la Covid-19. El màxim responsable de la cartera de Salut ha recordat que tots els pares que tinguin un nen amb Covid-19 confirmat, "els correspondrà una baixa laboral i si s'han de fer càrrec del menor o d'un fill amb una certa discapacitat, poden demanar un ajut a Afers Socials que correspondrà al salari mínim". Benazet ha seguit explicant que, "en el cas que el nen hagi estat un contacte d'un positiu, els pares podran seguir treballant i fent vida normal. Si passats uns dies se li fa la prova a l'infant i dona positiu, aleshores sí que s'haurien d'aïllar".

Benazet també ha remarcat que amb les proves no esperen trobar una "positivitat massiva" entre el personal i ha recordat que l'índex de positius en aquest tipus de casos se situa sobre l'1%. En qualsevol cas, ha afirmat que periòdicament se seguiran realitzant tests entre les persones vinculades al sector educatiu i als centres sociosanitaris perquè "és el model que hem de seguir per mantenir controlada la pandèmia al país".